Trump’tan Delcy Rodriguez’e açık tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Venezuela’daki son gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Trump, görevden alınan Nicolas Maduro’nun ardından geçici Devlet Başkanı olarak öne çıkan Delcy Rodriguez’i doğrudan hedef alarak, ABD’nin taleplerine uymaması halinde ağır sonuçlarla karşılaşacağını ifade etti.

Trump: Maduro’dan daha ağır bir bedel

Trump, Delcy Rodriguez için, “Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro’dan daha ağır bir bedel” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, Venezuela’nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini de dile getirdi.

Rodriguez’in tepkisi: Maduro halen devletin başında

Trump’ın açıklamalarının ardından konuşan Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro’nun yakalanmasına rağmen Venezuela hükümetinin başında olduğunu savundu. Rodriguez, ABD’nin ülkesine yönelik müdahalesini “uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşet” olarak nitelendirirken, Venezuela’nın doğal kaynaklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump’tan geri adım

Trump’ın bu açıklamaları, bir gün önce yaptığı basın toplantısındaki sözleriyle çelişti. Trump, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında ABD’li yetkililerin Rodriguez ile görüştüğünü ve kendisinin “Venezuela’yı yeniden büyük yapmak için gerekli olanı yapmaya istekli olduğunu” söylediğini ifade etmişti.

“Venezuela’yı yöneteceğiz” açıklaması

Trump, söz konusu basın toplantısında ABD’nin Venezuela’yı, ülkede demokratik bir iktidar geçişi sağlanana kadar “yöneteceğini” belirtmiş, bu sürecin ne kadar süreceğine ilişkin ise net bir takvim vermemişti. ABD Başkanı, gerekmesi halinde ABD askerlerinin Venezuela’ya yeniden girebileceğini de söyledi.

Dışişleri’nden daha temkinli mesaj

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Rodriguez’in sert açıklamalarını küçümseyerek, Washington’un atacağı adımların Rodriguez’in söylemlerinden ziyade somut adımlarına bağlı olacağını ifade etti. Rubio, Venezuela’daki sürecin basın açıklamalarıyla değil, sahadaki gelişmelerle değerlendirileceğini dile getirdi.

Senatodan “meşru lider değil” çıkışı

ABD’li Senatör Tom Cotton da Delcy Rodriguez’i “meşru lider” olarak tanımadıklarını söyledi. Cotton, Venezuela’da ABD yanlısı, istikrar ve düzen sağlayacak yeni bir yönetim hedeflediklerini belirterek, mevcut yönetimin askeri ve güvenlik güçlerini kontrol etmesinin meşruiyet sağlamadığını savundu.

Grönland çıkışı yeniden gündemde

Trump, röportajında Grönland’a ilişkin daha önce büyük tepki çeken açıklamalarını da yineledi. ABD Başkanı, Grönland’ın ABD için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, adaya “kesinlikle ihtiyaçları olduğunu” söyledi. Trump, Danimarka’ya bağlı olan Grönland’ın Rusya ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.

