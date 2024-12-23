Trump, Denali Dağı’na eski ismini geri vermek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona’nın Phoenix kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kuzey Amerika’nın en yüksek dağı Denali’ye eski ismi Mount McKinley’i geri getireceğini duyurdu. Trump, “McKinley harika bir başkandı. Adını bu dağa geri getireceğiz çünkü bunu hak ediyor,” ifadelerini kullandı.

Denali mi McKinley mi?

Dağ, 1896 yılında altın arayıcıları tarafından, dönemin ABD başkan adayı William McKinley’nin onuruna Mount McKinley olarak adlandırılmıştı. Ancak McKinley’nin Alaska’ya hiç gitmemiş olması ve dağla doğrudan bir bağının bulunmaması, yıllarca süren isim tartışmalarını başlatmıştı.

Yerel halk olan Athabaskaların “Yüce Olan” anlamına gelen Denali ismini kullanması ve Alaska eyaletinin resmi olarak 1975’te bu ismi benimsemesi, federal hükümet üzerindeki isim değişikliği baskısını artırdı. 2015 yılında dönemin Başkanı Barack Obama, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla dağın adını resmen Denali olarak değiştirmişti.

Trump’ın girişimine tepkiler

Trump’ın açıklamasına Alaska Senatörü Lisa Murkowski sert tepki gösterdi. Murkowski, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Kuzey Amerika’nın en yüksek dağının hak ettiği tek isim Denali’dir – Yüce Olan,” ifadelerini kullandı.

McKinley kimdir?

ABD’nin 25. Başkanı olan William McKinley, 1897-1901 yılları arasında görev yaptı. İspanyol-Amerikan Savaşı’nda ülkeyi zafere ulaştıran McKinley, ABD sanayisini korumak için gümrük tarifelerini artırmasıyla tanınıyor. McKinley, 1901 yılında bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Denali’nin önemi

Denali, 6.100 metreden fazla yüksekliği ile Kuzey Amerika’nın en yüksek zirvesidir. Yerel Athabaska halkı için kutsal bir anlam taşıyan dağ, her yıl binlerce doğa ve tırmanış meraklısını ağırlıyor.

Trump’ın bu girişimi, isim değişikliğinin sadece sembolik değil, aynı zamanda kültürel bir anlam taşıdığını bir kez daha gündeme getirdi. Ancak, bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak göreve başlamadan önce ekiplerini şekillendirmeye devam ediyor. Truth Social CEO’su Devin Nunes, Beyaz Saray İstihbarat Danışma Kurulu Başkanı olarak atandı.

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