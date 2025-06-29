Trump’ın ekonomi paketi Senato’da ilk engeli aştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın iç politika gündeminin merkezinde yer alan kapsamlı ekonomi paketi, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’da ilk aşamayı geçti. 51’e 49’luk oyla kabul edilen oylamada, Başkan Yardımcısı JD Vance olası eşitlik durumuna karşı Senato’da hazır bulundu. Ancak tasarının içeriğindeki Medicaid kesintileri, gıda yardımlarında kısıtlamalar ve çevre yatırımlarının geri çekilmesi, hem muhalefet hem de bazı Cumhuriyetçiler arasında ciddi tartışmalara yol açtı.

Sert müzakereler, gece yarısı oylaması

Oylama öncesi Senato’da saatler süren duraklamalar yaşandı. Tasarının detayları üzerinde son dakikaya kadar yapılan görüşmeler, Cumhuriyetçi senatörler arasında bile fikir ayrılıklarını açığa çıkardı. Trump, özellikle Medicaid kesintilerine karşı çıkan Kuzey Karolina Senatörü Thom Tillis’i açıkça hedef aldı.

Trump: Muazzam bir zafer

Gece yarısı sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Senato’da MUAZZAM BİR ZAFER elde ettik” diyerek süreci memnuniyetle karşıladı. Tasarı, 3.8 trilyon dolarlık vergi indirimlerini kalıcı hale getirmenin yanı sıra, bahşişlerden vergi alınmaması gibi yeni düzenlemeleri ve 350 milyar dolarlık ulusal güvenlik bütçesini içeriyor.

Muhaliflerden sert tepki

Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, tasarının kamuoyuna duyurulmadan “gece yarısı” yayınlandığını ve şeffaflıktan uzak biçimde geçirmeye çalışıldığını söyledi. Elon Musk ise paketi “tam anlamıyla çılgın ve yıkıcı” olarak niteledi.

Yoksulların yükü ağırlaşıyor

Bağımsız Kongre Bütçe Ofisi’nin (CBO) verilerine göre, yasa tasarısı en zengin Amerikalılara ortalama 12 bin dolarlık vergi indirimi sağlarken, en yoksul kesimin yıllık 1.600 dolar kayba uğramasına neden olacak. Ayrıca 2034 yılına kadar 11.8 milyon kişinin sağlık sigortasız kalabileceği öngörülüyor.

Medicaid ve kırsal hastaneler için yeni düzenleme

Tasarıda Medicaid sağlayıcı vergisine yönelik kesintiler erteleme ile yumuşatılırken, kırsal hastaneleri desteklemek için 25 milyar dolarlık bir fon oluşturulması önerildi. Bu adım, bazı Cumhuriyetçi senatörlerin desteğini kazanmak için atıldı.

Yasa tasarısında son durum

Tasarı, Senato’da kabul edilirse Temsilciler Meclisi’ne dönecek. Ancak hem Meclis hem Senato’da Cumhuriyetçilerin oy üstünlüğü çok az olduğundan, tasarının yasalaşması için neredeyse her bir milletvekilinin desteği gerekiyor.

Trump yönetimi, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü öncesi tasarıyı yasalaştırmak istiyor.