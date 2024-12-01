Trump’tan FBI ve DEA için dikkat çeken atama

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, ikinci dönemine başlarken kilit pozisyonlara yaptığı atamalarla dikkat çekiyor. Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) başkanlığı için Kash Patel’i ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başkanlığı için Florida Hillsborough County Şerifi Chad Chronister’ı aday gösterdi. Atamalar, ABD Senatosu tarafından onaylanması halinde resmiyet kazanacak.

Kash Patel: Trump’ın sadık destekçisi

Kash Patel, FBI’ın başına atanması durumunda, Christopher Wray’in yerine geçecek. Patel, Trump’ın ilk döneminde Savunma Bakanlığı’nda genelkurmay başkanlığı yapmış ve Trump’ın politikalarına verdiği destekle öne çıkmıştı.

Trump, Patel için sosyal medya platformu Truth Social’da “Kash, yolsuzluğu ortaya çıkaran, adaleti savunan ve Amerikan halkını koruyan bir vatanseverdir” dedi. Patel’in, FBI’ın yetkilerini önemli ölçüde kısıtlamak gibi önerileri dikkat çekiyor.

Patel, 2023’te yayımladığı “Government Gangsters” adlı kitabında FBI’ın üst yönetiminin temizlenmesi gerektiğini savunmuştu. Ayrıca, Trump destekli çocuk kitapları yazan Patel’in eserlerinde, eski FBI Direktörü James Comey ve Hillary Clinton’a göndermeler yer alıyor.

Chad Chronister: Deneyimli bir kolluk gücü lideri

DEA başkanlığına aday gösterilen Chad Chronister, Florida’da 32 yıllık kolluk gücü tecrübesine sahip. 2017’den bu yana Hillsborough County’de şeriflik yapan Chronister, sınır güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Trump, Chronister için yaptığı açıklamada, “Chad, sınırı güvence altına alacak, fentanyl ve diğer uyuşturucuların akışını durduracak” ifadelerini kullandı. Chronister ise bu göreve aday gösterilmenin “hayatının en büyük onuru” olduğunu belirtti.

Kushner, Fransa büyükelçisi olacak

Trump ayrıca damadı Jared Kushner’in babası olan Charles Kushner’i Fransa Büyükelçiliği’ne aday gösterdi. Gayrimenkul sektöründe tanınan bir isim olan Kushner’in bu ataması, Trump’ın aile üyelerine yakın isimleri yönetimde ön planda tutması olarak yorumlanıyor.

Atamalar tartışma yaratıyor

Trump’ın bu dikkat çeken isimleri aday göstermesi, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Özellikle Kash Patel’in FBI için aday gösterilmesi, Trump’ın “derin devlet” ve medya karşıtı duruşunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Donald Trump, Meksika’nın göçmen akışını durdurmayı kabul ettiğini iddia ederken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, insan haklarına saygılı bir göç politikası izlediklerini belirtti.

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