Trump’ın Gazze planına küresel tepki! “Etnik Temizlik” uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’yi kontrol altına alma ve 2.3 milyon Filistinliyi bölgeden çıkararak başka ülkelere yerleştirme planı, uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılandı. İsrail’in aşırı sağcı kesimleri tarafından desteklenen öneri, Suudi Arabistan ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülke tarafından sert bir dille reddedildi.

Birleşmiş Milletler’den tepki

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, yaptığı açıklamada Trump’ın önerisine ilişkin “her türlü etnik temizliğin önlenmesi gerektiği” uyarısında bulundu. Almanya, Çin ve Brezilya gibi ülkeler de planın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Trump’ın önerisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından “şimdiye kadar duyduğum en iyi fikir” olarak nitelendirilirken, İsrail’in aşırı sağcı bakanları planı açıkça destekledi. Ancak Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır gibi bölge ülkeleri, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı net bir duruş sergileyerek bu tür girişimleri “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, planın bölgeyi daha da istikrarsız hale getireceğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan ortak açıklamada, “Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır ve iki devletli çözümü tehlikeye atar” denildi.

Trump, planına yönelik gelen yoğun eleştirilere rağmen “Herkes bu fikri seviyor” diyerek geri adım atmadı. Ancak ABD yönetimi, askeri müdahale ihtimali konusunda farklı açıklamalar yaparak planın detayları konusunda net bir çerçeve sunmaktan kaçındı.

Gazze’deki Hamas yetkilileri ise Filistin halkının “direnişinden vazgeçmeyeceğini” belirterek, ABD’nin olası bir müdahalesinin başarısız olacağını ifade etti.

Trump’ın planı, Gazze’de devam eden ateşkes müzakerelerini de olumsuz etkileyebilir. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, şu an müzakerelerin devam etmesine odaklandıklarını ve bu tür planların erken olduğunu belirtti.

İsrail hükümetinin içindeki aşırı sağcı figürler, Trump’ın açıklamalarını büyük bir zafer olarak değerlendirirken, İsrail solundaki bazı politikacılar planın “İsrail için bir felaket” olacağını ifade etti.

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