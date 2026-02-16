Trump duyurdu: Gazze’nin yeniden inşası için 5 milyar dolar yardım sözü

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu’nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, kurul üyesi ülkelerin bölgenin yeniden inşası için önemli bir mali destek sözü verdiğini bildirdi. Trump, kurulun yalnızca insani yardım değil, güvenlik ve yeniden yapılanma sürecinde de aktif rol üstleneceğini ifade etti.

Trump’tan Gazze için milyarlarca dolarlık yardım vaadi

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’nin yeniden yapılandırılması amacıyla kurulan Barış Kurulu’na çok sayıda ülkenin resmen katıldığını belirtti.

19 Şubat Perşembe günü Washington’da düzenlenecek törende, kurul üyesi ülkelerin “Gazze’deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını” açıklayacağını kaydetti.

Uluslararası İstikrar Gücü göreve başlayacak

Trump, toplantının ardından Gazze için oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) ve yerel polis için binlerce personelin göreve başlayacağını duyuracaklarını aktardı.

Açıklamasında Hamas’a da çağrıda bulunan Trump, “Hamas, tam olarak ve acil şekilde silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

