Hastaneye Kaldırılan Trump’a Verilen İlaç Açıklanrı

Danışmanlarından Hope Hicks’in koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilen Trump, Twitter mesajında “Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray basın sekreteri Kayleigh McEnany ise doktor Sean Conley’in Trump’ın durumu hakkında “Çok iyi” ifadelerini kullandığını aktardı.

Dr. Sean Conley, Trump hakkında şu bilgileri verdi:

“Başkan Donald J. Trump’ın izniyle aşağıdaki bilgileri yayınlıyorum.

Bu öğleden sonra, Walter Reed ve Johns Hopkins Üniversitesi’nden uzmanlarla görüşerek, daha fazla izleme için Başkanın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne taşınmasını tavsiye ettim. Bu akşam Başkanın çok iyi olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Ek oksijene ihtiyaç duymuyor, ancak uzmanlara danışarak Remdesivir tedavisini başlatmayı seçtik. İlk dozunu tamamladı ve rahat bir şekilde dinleniyor.”