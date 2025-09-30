Trump ve Hegseth’ten sürpriz Pentagon zirvesi

ABD’de gündem, Pentagon’un son anda duyurduğu gizemli toplantıya kilitlendi. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in çağrısıyla dünyanın farklı bölgelerindeki generaller ve amiraller apar topar Virginia’daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü’ne davet edildi. Başkan Donald Trump’ın da toplantıya katılacağının açıklanması, Washington’da merak ve spekülasyonu artırdı. Özellikle toplantının büyüklüğü, kısa sürede organize edilmesi ve içeriğine dair hiçbir bilginin paylaşılmaması, “Perde arkasında ne var?” sorusunu gündeme taşıdı.

Trump’ın katılımı tartışmaları alevlendirdi

Toplantıya Başkan Trump’ın da eşlik edecek olması dikkat çekti. Trump, basına yaptığı açıklamada, “Orada olmamı isterlerse ben de olacağım. Bu kadar büyütülecek bir durum yok” ifadelerini kullandı. Ancak Trump’ın sözleri, toplantının asıl gündemi hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırmadı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Trump’ın Hegseth ile birlikte “askeri başarılar ve yeni stratejiler” hakkında konuşma yapacağı belirtildi.

NATO’dan “olağan dışı” yorumu

Pentagon’daki toplantı yalnızca Washington’da değil, uluslararası çevrelerde de dikkat çekti. NATO Askeri Komite Başkanı İtalyan Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Riga’daki zirve sonrası yaptığı açıklamada, “49 yıllık hizmetim boyunca böyle bir şeye tanık olmadım” sözleriyle toplantının olağan dışı olduğunu vurguladı.

“Belirsizlik tiyatro havası taşıyor”

Uzmanlar, toplantının bu ölçekte yüz yüze yapılmasının olağan dışı olduğuna dikkat çekiyor. Brookings Enstitüsü’nden Michael O’Hanlon, “Bu kadar büyük bir toplulukta anlamlı bir tartışma beklemek zor. Daha çok bir gösteri havası taşıyor” yorumunu yaptı. Hudson Enstitüsü’nden Bryan Clark ise buluşmanın Trump yönetiminin savunma politikasındaki değişimi yansıtacağını belirterek, “Yeni stratejiye uyum için generallerden tam destek isteniyor” dedi.

Hegseth’in sıra dışı hamleleri

Savunma Bakanı Hegseth, son dönemde dikkat çekici adımlar atmıştı. General rütbelerinin azaltılması, üst düzey bazı isimlerin görevden alınması ve ordunun ABD-Meksika sınırındaki görevlere yönlendirilmesi bu hamleler arasında yer aldı. Hegseth’in toplantıda “savaşçı ruhu” vurgusunu ön plana çıkaracağı tahmin ediliyor.

