Trump: Çin’den sonra çok büyük bir anlaşma da Hindistan’la gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen “Big Beautiful Bill” etkinliğinde yaptığı açıklamada, Çin’le ticaret anlaşmasının imzalandığını ve Hindistan’la da benzer kapsamlı bir anlaşmanın yolda olduğunu söyledi.

Trump’tan Hindistan açıklaması

Trump’ın açıklamaları, ABD-Hindistan ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı. New Delhi tarafı da görüşmelerin sürdüğünü doğrularken, iki tarafın karşılıklı faydaya dayalı bir anlaşma zemini üzerinde ilerlediği kaydedildi.

Çin’le imzalandı, sırada Hindistan mı var?

Trump, “Herkes bir anlaşmanın parçası olmak istiyor. Dün Çin’le imzaladık. Hindistan’la da büyük bir anlaşma olabilir. Çok büyük bir anlaşma…” diyerek Washington’un ticaret gündeminde sıradaki adımın Hindistan olabileceğini ima etti. Başkan, bazı ülkelere anlaşma yerine yalnızca “teşekkür mektubu” gönderip yüzde 25-45 oranlarında gümrük tarifesi uygulayacaklarını vurguladı.

Yeni Delhi: Karşılıklı faydaya dayalı bir çerçeve hedefliyoruz

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, iki ülke arasında müzakerelerin sürdüğünü doğruladı. “Başbakan Modi ve Başkan Trump şubat ayında görüştü. Her iki lider de karşılıklı yarar sağlayacak bir ikili ticaret anlaşması yapılması konusunda mutabakata vardı” diyen Goyal, yapılacak anlaşmanın iki ülke ekonomisine ve halkına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

ABD: Anlaşma yakında mümkün olabilir

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de, ABD-Hindistan ticaret müzakerelerinde önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Lutnick, “İki tarafın da memnun kalacağı bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Çok yakında bir anlaşma duyurabiliriz” dedi.

Görüşmelerin merkezinde dijital ticaret ve hizmet sektörü var

Tarafların üzerinde yoğunlaştığı başlıca başlıklar; dijital ticaret, tıbbi cihazlar, tarım ürünleri, hizmet sektörüne erişim ve yerli düzenleyici korumalar olarak öne çıkıyor. ABD tarafı, Hindistan’a yönelik piyasa erişimindeki engellerin azaltılmasını ve standartların uyumlaştırılmasını hedeflerken; Hindistan tarafı ise hizmet ihracatı için daha elverişli koşullar talep ediyor.

Çin anlaşmasıyla ivme kazandı

Trump’ın Çin’le yapılan yeni anlaşmayı duyurması, Hindistan’la yürütülen görüşmelere ivme kazandırdı. Çin’le varılan mutabakatın, nadir toprak elementlerinin ABD’ye yeniden ihracatını içerdiği belirtildi. Beyaz Saray, anlaşmanın Cenevre’deki daha önceki çerçevenin uygulanmasını hızlandırmaya yönelik bir adım olduğunu duyurdu.

Sıradaki durak Yeni Delhi olabilir

Trump’ın açıklamaları, Hindistan’la ABD arasında yakın gelecekte yüksek profilli bir ticaret anlaşmasının duyurulabileceğine işaret ediyor. Dijital hizmetlerden tıbbi ihracata kadar birçok sektörü etkileyebilecek bu adım, Hindistan için ekonomik açılımın kapılarını aralayabilir.

