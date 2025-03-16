Trump, Husilere Savaş İlan Etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Husilere karşı kararlı bir askeri operasyon başlattığını duyurdu. Açıklamasında, Husilerin Kızıldeniz’deki ABD gemilerine saldırılar düzenlediğini ve bölgedeki deniz ticaretini tehlikeye attığını belirten Trump, “Bu saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız.” dedi.

ABD ve İngiltere’nin düzenlediği hava saldırılarında Husilere ait radar sistemleri, hava savunma üniteleri ve füze rampalarının vurulduğu bildirildi.

Trump’tan İran’a Uyarı

Trump, Husilere verdiği destek nedeniyle İran’a da sert bir mesaj göndererek şu ifadeleri kullandı:

“Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız.”

Husiler: 31Sivil Hayatını Kaybetti

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, ABD ve İngiltere’nin düzenlediği saldırılarda Sada kentinin kuzeyinin hedef alındığını ve en az 31 sivilin öldüğünü, 101 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Hamas ve İslami Cihad’dan Kınama

ABD ve İngiltere’nin Yemen’e düzenlediği saldırılar, Hamas ve İslami Cihad Hareketleri tarafından sert bir dille kınandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Bu saldırı, Yemen’in egemenliğine ve istikrarına yönelik açık bir ihlaldir.” ifadelerine yer verildi. İslami Cihad Hareketi ise ABD ve İngiltere’nin, İsrail’e destek vermek amacıyla bu operasyonu gerçekleştirdiğini savundu.

Bölgedeki Gerilim Tırmanıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere ait hassas askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı. ABD’nin Husilere yönelik hava ve deniz saldırılarının önümüzdeki haftalarda da sürebileceği ifade ediliyor.

Washington yönetimi, Husilerin uluslararası deniz ticaretine zarar vermesini önlemek amacıyla bölgeye geniş çaplı askeri müdahale yapabileceğini belirtiyor.

