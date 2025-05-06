Trump’tan Husilerle ilgili sürpriz açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmede, Yemen’deki Husi güçlerinin ABD’ye savaşmak istemediklerini bildirdiklerini belirtti. Trump, “Artık savaşmak istemiyorlar ve biz de buna saygı göstereceğiz” dedi.

Trump: Bombardımanı durduracağız

Trump, Husilerin bundan sonra gemilere saldırmayacaklarına dair güvence verdiğini ifade ederek, “Bombardımanı durduracağız. Onlar teslim oldu. En önemlisi de sözlerine güveniyoruz. Artık gemi patlatmayacaklarını söylüyorlar ve biz de bunun için mücadele ediyorduk” açıklamasında bulundu.

“Amaç seyrüsefer özgürlüğünü korumaktı”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, yürütülen operasyonların temel amacının küresel deniz ticaretini korumak olduğunu vurguladı. Rubio, “Bu kişiler ileri teknoloji silahlara sahip küçük bir grup. Küresel deniz taşımacılığını tehdit ediyorlardı. Bizim görevimiz bu tehdidi ortadan kaldırmaktı” dedi.

Ortadoğu turu öncesi dikkat çeken mesaj

Trump ayrıca, yakında gerçekleştirmeyi planladığı Ortadoğu gezisiyle ilgili de mesaj verdi. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Ortadoğu gezisi için ABD’den ayrılmadan önce çok olumlu bir açıklamamız olacak” ifadelerini kullandı.

Mart ayında saldırı talimatı vermişti

Trump, 15 Mart’ta yaptığı bir diğer paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı kapsamlı bir saldırı başlatılması talimatını verdiğini duyurmuştu. Mart ayından bu yana ABD öncülüğünde Yemen’e yönelik yoğun bir hava saldırı süreci başlatılmıştı.

İsrail de Husi hedeflerini vurdu

Öte yandan, İsrail ordusu da Salı günü İran destekli Husi güçlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yemen’in uluslararası havalimanını devre dışı bırakan saldırılar kapsamında, bazı enerji santralleri de hedef alındı. Husiler, İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişini engellemesine karşılık olarak, İsrail ve uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

