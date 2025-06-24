Trump duyurdu: İran-İsrail arasında kademeli ateşkes başladı

Ortadoğu’da tırmanan gerilim sonrası ABD devreye girdi. Başkan Donald Trump, İran ve İsrail’in kademeli bir ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Ancak Trump’ın ateşkesi sosyal medya üzerinden ilan ettiği saatlerde, hem İran’dan füzeler fırlatıldı hem de İsrail’de can kayıpları yaşandı. Taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, ateşkesin sahada değil yalnızca diplomatik masada var olduğu izlenimini pekiştirdi.

Ateşkes var ama füzeler havada

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “ATEŞKES ŞU ANDA YÜRÜRLÜKTE. LÜTFEN İHLAL ETMEYİN!” ifadelerini kullandı. ABD yönetimi, İran’ın saldırılarına son vermesinin ardından İsrail’in 12 saatlik bir gecikmeyle karşılık vermesini öngören kademeli bir ateşkes planı duyurdu. Ancak bu sırada Beersheba’da İran füzelerinin isabet ettiği bir binada dört kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran ve İsrail’in farklı saatleri, farklı yorumları

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ateşkesin kendi taraflarından 4.00’te başlatıldığını belirtse de, İsrail medyasına yansıyan bilgilere göre bu saatten sonra da füze saldırıları sürdü. İran’ın Press TV kanalı ise saldırıların ateşkes öncesinde tamamlandığını savundu.

Araghchi: “Henüz anlaşma yok”

Trump, savaşın “resmi olarak sona ereceğini” ilan ederken, İran Dışişleri Bakanı Araghchi ise saatler sonra yaptığı açıklamada, “Şu an itibariyle İsrail ile herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda anlaşma YOK” diyerek kafa karışıklığını artırdı.

İsrail’de can kaybı artıyor

İsrail’in güneyindeki Beersheba kentine isabet eden İran füzeleri sonucu üçü aynı binada olmak üzere en az dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Magen David Adom’un verilerine göre saldırılarda yaralanan altı kişiye de olay yerinde müdahale edildi.

ABD müdahalesi sonrası tablo bulanık

ABD’nin Katar’daki üssüne yönelik İran saldırılarının ardından ABD’nin doğrudan İran’ın nükleer tesislerini bombalaması, çatışmayı daha karmaşık bir boyuta taşımıştı. Şimdi Trump’ın ateşkes ilanı, taraflarca farklı şekillerde yorumlanıyor ve sahadaki gerçeklikle örtüşmüyor.

