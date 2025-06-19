Trump İran’a saldırı planlarını onayladı

Orta Doğu’da tırmanan gerilimde yeni bir eşiğe gelindi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırı planlarını onayladığı, ancak uygulama kararını henüz vermediği iddia edildi. ABD merkezli CBS’in haberine göre, Trump’ın kararsızlığının ardında İran’ın nükleer programından vazgeçip geçmeyeceğine dair belirsizlik yatıyor. Savaş senaryoları arasında Fordo’daki uranyum zenginleştirme tesisinin vurulması da bulunuyor.

İsrail-İran hattında karşılıklı saldırılar

İsrail ordusu, İran’daki balistik füze merkezleri ve nükleer tesisleri hedef aldı. Tahran, saldırılara hipersonik füzelerle yanıt verdiğini duyurdu. İran’da can kaybı 585’e yükselirken, İsrail’in açıkladığı verilere göre İran’ın karşı saldırılarında 24 sivil hayatını kaybetti.

Trump: Kimse ne yapacağımı bilmiyor

ABD Başkanı Trump, “Yapabilirim de, yapmayabilirim de” diyerek olası saldırı hakkında belirsizliğini sürdürdü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Trump’ın “kayıtsız şartsız teslim ol” çağrısını reddederek, “İran milleti teslim olmayacak” ifadelerini kullandı. Trump, bu açıklamayı “İyi şanslar” diyerek geçiştirdi.

ABD, Ortadoğu’da yığınak yapıyor

ABD’nin iki uçak gemisi grubu, Nimitz ve Carl Vinson, bölgeye sevk edildi. Avrupa’dan yakıt ikmal tankerleri ve F-22 ile F-35 savaş uçaklarının bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’un Trump’tan gelecek her emre hazır olduğunu Senato’ya açıkladı.

İngiltere ile temas ve üs senaryoları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Perşembe günü İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Washington’da İran gündemli bir görüşme yapacağı açıklandı. Ancak şu ana kadar ABD’nin İngiliz üslerini (Diego Garcia ve Kıbrıs) kullanma talebinde bulunmadığı öğrenildi.

İran’da iç çalkantı: Hacklenmiş yayınla isyan çağrısı

İran devlet televizyonu, yayınlarına yapılan bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. Yayına “rejime karşı ayağa kalk” çağrısı içeren bir video girildi. İran yönetimi ise mesajları “düşmanların sinyal bozması” olarak nitelendirdi.

ABD büyükelçiliği tahliye planı hazırladı

ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği, İsrail’deki vatandaşlarına yönelik bir tahliye planı duyurdu. ABD ordusunun bu sürece dahil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

