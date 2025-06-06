Trump-Musk atışmasına Kremlin’den yanıt

ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Elon Musk arasındaki kamuoyu önündeki sert tartışmalar dünya gündeminde yerini korurken, Moskova’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşananların tamamen ABD’ye ait bir mesele olduğunu belirterek, Rusya’nın bu sürece müdahil olmayacağını ifade etti.

Kremlin: Müdahale etmeye niyetimiz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin iç meselesidir. Bu konuya hiçbir şekilde müdahale etmeye ya da herhangi bir yorumda bulunmaya niyetimiz yok. ABD Başkanının bu durumu kendi başına idare edeceğinden eminiz” dedi.

Peskov’dan Trump’a Ukrayna yanıtı

Trump’ın Ukrayna savaşına ilişkin “çocuk kavgası” benzetmesine yanıt veren Peskov, “Burada elbette ABD Başkanının olanlar hakkında kendi bakış açısı olabilir, fakat bizim için bu varoluşsal bir meseledir. Bu, ulusal çıkarlarımızın, güvenliğimizin, kendimizin, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinin meselesidir” ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk mesajı

Moskova’nın, ABD’nin barış girişimlerini tamamen dışlamadığına da değinen Peskov, “Washington ile temasların sürmesi önemli. ABD’nin arabuluculuk çabalarına minnettarız” dedi.

Trump’tan “çocuklar gibi kavga” benzetmesi

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşı “Bazen parkta deli gibi kavga eden, birbirinden nefret eden iki küçük çocuk görürsünüz. Bazen onları bir süre kavga etmeye bırakmak ve sonra ayırmak daha iyidir” sözleriyle yorumlamıştı.

Sosyal medyada sertleşen tartışma

Trump ve Musk arasında önceki gün sosyal medya üzerinden başlayan söz düellosu kısa sürede sert suçlamalara dönüştü. Elon Musk, Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının arkasında Trump’ın adının geçiyor olmasının yattığını iddia etti. “Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında” diyen Musk, iddialarına herhangi bir belge sunmadı.

Trump: Elon çıldırdı

Trump ise yaptığı açıklamada Musk’ın daha önce hükümetteki görevini bırakıp “çıldırdığını” ileri sürdü. Musk’ın şirketlerinin devlet desteklerinden mahrum kalabileceği mesajını da veren Trump, 1,6 trilyon dolarlık vergi indirimi tasarısının kabul edilmemesi durumunda ekonomik krizin derinleşeceğini savundu.

