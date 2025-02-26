Trump’ın yapay zeka ile hazırladığı Gazze videosu tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapay zeka ile oluşturulmuş bir video paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Videoda, savaşın harabeye çevirdiği Gazze Şeridi, lüks bir tatil beldesi gibi gösterildi. Görüntülerde Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sahilde tatil yaptığı sahneler yer alırken, giriş kısmında ise çocukların moloz yığınları arasında silahlı kişilerden kaçtığı anlar görüldü.

Trump’ın “Gazze Projesi” ve yapay zeka videosu

Trump’ın paylaştığı videoda Gazze, tamamen modernize edilmiş bir şehir olarak gösteriliyor. Videoda:

Sokaklar lüks arabalarla dolu,

Gökdelenler ve lüks oteller sıralanıyor,

Trump altın süslemeli figürler eşliğinde resmediliyor,

“Trump Gazze” tabelaları göze çarpıyor,

Trump, oryantal dansçılarla eğlenirken görülüyor,

Elon Musk, geleneksel yemekler yerken ve etrafa para saçarak eğleniyor,

Trump ve Netanyahu, yan yana şezlonglarda güneşleniyor.

Bu görüntüler, özellikle Gazze’deki insani krizin hala devam ettiği bir dönemde yayınlandığı için büyük tepki topladı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Trump’ın paylaşımı, destekçileri de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından eleştirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Trump’ın asıl ilgilenmesi gereken konunun ABD’nin ekonomik ve sosyal meseleleri olduğunu dile getirdi. Tepkilerden bazıları şöyle oldu:

“Trump, ülkemizi yönetmen için sana oy verdik, diğer ülkelere karışman için değil!”

“Vergilerimizin bir başka ülkenin yıkımı için harcanmasını istemiyoruz.”

“Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Gerçekten böyle bir şey mi planlanıyor?”

Trump’ın Gazze için “Devralma” planı

Trump, kısa süre önce Beyaz Saray’da Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralarak bölgeyi yeniden inşa etmesi gerektiğini savunmuştu. “Ortadoğu’nun yeni Rivierası” olarak tanımladığı bu plan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve Mısır ile Ürdün gibi ülkelerde yeni yerleşimlere yönlendirilmesini içeriyor. Trump’a göre, Filistinliler için Gazze artık yaşanabilir bir yer değil.

Ancak bu açıklamalar, başta Filistinliler olmak üzere birçok ülke tarafından sert tepkiyle karşılandı. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin topraklarını terk etmeyeceğini belirtti. Hamas yetkilileri ise Trump’ın planını “saçma ve tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Uluslararası tepkiler

Trump’ın Gazze’yi devralma fikri ve yapay zeka videosu, uluslararası arenada da yankı uyandırdı.

Suudi Arabistan, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği yetkilileri, Trump’ın söylemlerini “gerçek dışı ve kışkırtıcı” olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler, bölgedeki gerilimi artıracak bu tür açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, İsrail’de ise tepkiler farklı oldu. Netanyahu, Trump’ı “İsrail’in en büyük dostu” olarak tanımlarken, bazı İsrailli yetkililer ise planın “gerçekçi olmadığını ve uygulanmasının zor olduğunu” dile getirdi.

