Trump ve Putin Alaska’da buluşacak

ABD ile Rusya arasındaki gerilimin haftalardır tırmandığı bir dönemde, Washington ve Moskova liderleri Alaska’da kritik bir zirvede buluşmaya hazırlanıyor.

Trump ve Putin biraraya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos 2025’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik anlaşma zemini arayacaklarını duyurdu. Ancak Trump’ın, Ukrayna ile Rusya arasında “toprak değişimi” içerebileceğini ima ettiği çözüm önerisi Kiev yönetiminin sert tepkisini çekti.

Ukrayna’dan sert tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Trump’ın toprak değişimi fikrine “Ukraynalılar topraklarını işgalcilere vermeyecek” sözleriyle karşı çıktı. Zelenski, “Kiev’in katılmadığı hiçbir çözüm barış için değildir” diyerek uyarıda bulundu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde ise müttefiklere “savaşı bitirecek net adımlar” çağrısı yaptı.

Kremlin’den doğrulama

Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, TASS ajansına yaptığı açıklamada Putin-Trump zirvesini doğruladı. Putin, görüşme öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile temas kurarak, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını aktardı.

Çin ve Hindistan devrede

Çin resmi haber ajansı Xinhua, Şi’nin Putin’e “Rusya ve ABD’nin temaslarını sürdürmesini, ilişkilerini geliştirmesini ve Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasını memnuniyetle karşıladığını” ilettiğini aktardı. Hindistan ise Moskova ile Washington arasındaki diyalogun önemine vurgu yaptı ancak ABD’nin, Rusya’dan yapılan petrol alımlarına yönelik yeni gümrük tarifelerine tepki gösterdi.

Barış sürecinde belirsizlik

Rusya ile Ukrayna arasında daha önce yapılan üç müzakere turu sonuçsuz kalırken, Kremlin mevcut aşamada Zelenski ile doğrudan görüşmeye sıcak bakmıyor. Moskova, İstanbul’daki son temaslarda Kiev’in bazı bölgelerden çekilmesini ve Batı askeri desteğini bırakmasını şart koşmuştu. Bu talepler, barış yolunda mesafenin hâlâ oldukça fazla olduğunu gösteriyor.

Cephede son durum

Donetsk Valisi Vadim Filaşkin, Rus güçlerinin ilerlediği doğu cephesinde, cephe hattına yaklaşık 30 kilometre mesafedeki 19 köyden ailelerin tahliye edileceğini açıkladı. Bölgede süren bombardımanlar, savaşın şiddetini koruduğunu ortaya koyuyor.

