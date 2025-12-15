Trump’tan Rob Reiner’ın ölümüyle ilgili sert açıklama

Hollywood’un tanınmış yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi Michele Reiner’ın Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Reiner’ın ölümünü “Trump Derangement Sendromu” olarak tanımladığı psikolojik bir saplantıya bağladı. Açıklamalar, devam eden soruşturma sürerken yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Trump ölümünü “Trump Derangement Sendromu”na bağladı

Donald Trump, paylaşımında Rob Reiner ve eşi Michele Reiner’ın hayatını kaybetmesini “çok üzücü” olarak nitelendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı olan Rob Reiner, ağır bir ruhsal çöküntü içindeydi. Kendisi ve eşi Michele, ‘Trump Derangement Sendromu’ olarak bilinen, tedavisi olmayan ve zihni felç eden bu saplantı nedeniyle, başkalarında büyük bir öfke yaratarak hayatını kaybetti.”

“Kontrolsüz bir Trump takıntısı” sözleri

Trump, açıklamasının devamında Rob Reiner’ın Başkan Donald J. Trump’a yönelik “kontrolsüz ve öfkeli bir takıntı” içinde olduğunu savundu. Kendi yönetimi döneminde ülkenin “Altın Çağ” yaşadığını öne süren Trump, Reiner’ın bu süreçte paranoyasının zirveye çıktığını iddia etti.

Brentwood’daki ölümler soruşturuluyor

78 yaşındaki Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, pazar günü Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulundu. Polis, olayın “olası cinayet” kapsamında değerlendirildiğini açıklarken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nun incelemesinin ardından netleşeceğini duyurdu.

Bıçaklanma iddiası gündemde

Los Angeles Times gazetesi, ismi açıklanmayan emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Reiner çiftinin vücutlarında bıçaklanmaya işaret eden yaralar bulunduğunu öne sürdü. Yetkililer bu iddiaya ilişkin resmî bir açıklama yapmadı.