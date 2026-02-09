Trump’tan Super Bowl devre arası şovuna sert sözler

ABD’de spor dünyasının en çok izlenen organizasyonlarından biri olan Super Bowl’un devre arası gösterisi bu kez sahnedeki performans kadar yapılan sert eleştirilerle gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gösteriyi ağır sözlerle eleştirerek organizatörleri hedef aldı.

Trump’tan organizatörlere tepki

Donald Trump, National Football League (NFL) yöneticileri ve organizatörlere yönelik değerlendirmesinde devre arası şovunu beğenmediğini açık ifadelerle dile getirdi.

Trump, “Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri” dedi.

“Amerika’nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde”

Gösterinin içeriğine de tepki gösteren Trump, şovun ABD’nin değerlerini yansıtmadığını savundu.

Trump, “Amerika’nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde” değerlendirmesinde bulunarak, Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny’nin performansına da değindi.

ABD Başkanı, “Danslar iğrençti, özellikle de ABD’nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

