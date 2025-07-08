Trump’tan yeni ticaret resti: 14 ülkeye tarife mektubu gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret politikalarında yeni bir adım atarak Japonya, Güney Kore ve Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere 14 ülkeye ithalat tarifelerini artırmayı planladığını yazılı olarak bildirdi. Daha önce 9 Temmuz’da yürürlüğe girmesi beklenen zamların, 1 Ağustos’a ertelendiği açıklandı. Trump, bu adımın müzakere sürecini hızlandırmaya yönelik bir strateji olduğunu belirtti.

Trump’ın hedefinde Asya ülkeleri var

Trump’ın kamuoyuyla paylaştığı mektuplarda Japonya ve Güney Kore’den gelen ürünler için yüzde 25, Myanmar ve Laos için yüzde 40, Tayland ve Kamboçya için yüzde 36, Endonezya için yüzde 32, Güney Afrika için yüzde 30 ve Malezya ile Tunus için yüzde 25 tarife uygulanacağı bildirildi. Sırbistan ve Bangladeş için ise yüzde 35 oranında ek vergi öngörülüyor.

“Açığı kapatıyoruz” mesajı

Trump, söz konusu vergilerin ABD sanayisini ve istihdamını koruma amacı taşıdığını savunurken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bu adımın dünya liderleriyle pazarlık gücünü artırdığını söyledi: “Başkanın telefonu susmuyor. Herkes bir anlaşmaya varmak için arıyor.”

Japonya ve Güney Kore’den temkinli tepki

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, ek vergileri “üzücü” olarak nitelendirirken, Tokyo ile Washington arasında karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Güney Kore hükümeti ise yeni müzakere takvimiyle birlikte, tarifeleri düşürmek için fırsat doğduğunu bildirdi.

Ekonomistlerden uyarı: Fiyatlar artar, ticaret azalır

Oxford Economics’ten ekonomist Adam Ahmad Samdin, uzatmanın beklenen bir hamle olduğunu ancak belirsizliğin ekonomik güveni zedeleyebileceğini ifade etti. ABD’de ana borsa endeksleri gün içinde düşüş yaşarken, Toyota’nın hisseleri yüzde 4 geriledi.

Avrupa Birliği’ne yeni mektup gitmedi

Trump’ın tarifelere dair mektuplar gönderdiği ülkeler arasında AB yer almadı. Ancak geçtiğimiz haftalarda, anlaşma sağlanamazsa Avrupa ürünlerine yüzde 50’ye varan vergi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Trump arasında “iyi bir görüşme” yapıldığı açıklandı.

