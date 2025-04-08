Trump geri adım atmıyor: Ticaret savaşı büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği yeni gümrük tarifeleri, dünya ekonomisinde fırtına estirmeye devam ediyor. Trump’ın “karşılıklı” tarifelerinin devreye girmesine sadece bir gün kala, küresel ekonomi diken üstünde.

Trump’ın en yakın ticaret danışmanlarından Peter Navarro’nun Financial Times’a yazdığı yazı ise sürecin yönünü açıkça ortaya koydu: Bu bir pazarlık değil. Şimdi başlıyoruz.

Müttefikler arayışta, Çin meydan okuyor

Trump’ın ticaret hamlesine ilk tepki müttefiklerden geldi. Japonya, Avrupa Birliği ve İsrail, tarifelere karşılık müzakere teklifinde bulunarak Beyaz Saray’ın gönlünü almaya çalıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile olan ticaret fazlasını azaltmak için yeni adımlar atacaklarını açıkladı. Netanyahu, “İsrail bu konuda örnek olabilir. ABD ile olan ticaret fazlamızı azaltmak doğru olan şey” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini karşılıklı olarak sıfırlamayı teklif etti. Trump bu teklifi “olumlu ama yeterli değil” diyerek değerlendirdi.

Ancak Çin, bu diplomatik yola başvurmak yerine doğrudan misillemeyle karşılık verdi. Trump’ın %34’lük tarifesine aynı oranla yanıt veren Çin yönetimi, herhangi bir geri adım atmayacaklarını net bir dille belirtti.

Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, CBS News’e yaptığı açıklamada, “Çin’e baskı yapmak doğru yöntem değil. Yasal haklarımızı savunacağız,” dedi.

Donald Trump’ın hedefi: Yeni küresel ticaret düzeni

Trump’ın nihai hedefinin, yalnızca kısa vadeli gelir artırımı ya da sektörel koruma değil, uzun vadeli bir küresel ticaret yapısını kökten değiştirmek olduğu konuşuluyor.

Kulislerde konuşulan iddiaya göre, “Mar-a-Lago anlaşması” olarak bilinen gizli plan çerçevesinde Trump ve bazı ekonomi danışmanları, ABD dolarını bilerek zayıflatmayı ve böylece ihracatı teşvik etmeyi hedefliyor. Bu planın arkasında Başkan’ın danışmanlarından Stephen Miran’ın olduğu öne sürülüyor.

Miran ise bu iddiaları yalanladı ve planın Beyaz Saray politikası olmadığını belirtti.

Piyasalar kırılgan, yatırımcılar tedirgin

Küresel piyasalarda ise belirsizlik hâkim. Trump’ın yeni vergileri konusunda “geri adım atar mı?” sorusu Wall Street’te iyimserlikle karşılandı, ancak Beyaz Saray iddiaları hızla yalanlayınca S&P 500 endeksi sadece 10 dakika içinde 2,4 trilyon dolarlık değer artışını geri verdi.