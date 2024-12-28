Trump’tan TikTok için yüksek mahkeme hamlesi!

ABD Başkanlığı’na seçilen Donald Trump, TikTok’un satılmasını veya kapatılmasını öngören yasanın ertelenmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Göreve başlamadan bir gün önce yürürlüğe girecek olan bu yasaya karşı Trump, çözümün siyasi yollarla aranması gerektiğini vurguladı.

“Sorunu Siyasi Yollarla Çözmek İstiyoruz”

Yüksek Mahkeme’ye sunulan belgede, Trump’ın platformun ABD’de yasaklanmasına karşı çıktığı ifade edildi. Belgede, “Başkan Trump, TikTok’un bu aşamada yasaklanmasına karşıdır ve konuya dair çözümün siyasi yollarla bulunmasını istemektedir” ifadelerine yer verildi.

Trump, platformun ifade özgürlüğü açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “TikTok, 170 milyon Amerikalının özgürce iletişim kurduğu ve ifade özgürlüğünü kullandığı eşsiz bir platformdur. Sorunun çözümü için göreve geldiğimde gereken adımları atacağım” dedi.

TikTok’tan İlk Tepki

TikTok cephesi ise aynı gün mahkemeye sunduğu savunmada, yasanın yürürlüğe girmesinin Amerikan kullanıcıların ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını savundu. Şirket, ulusal güvenlik endişelerinin somut bir temele dayanmadığını belirtti.

“Sosyal Medya Konusunda Tecrübeli”

Trump’ın mahkemeye sunduğu belgede, sosyal medyadaki etkinliği ve TikTok’a dair bilgisi de öne çıkarıldı. Belgede, “Başkan Trump, sosyal medyanın en etkili kullanıcılarından biridir. TikTok’ta 14.7 milyon takipçisi bulunan Trump, platformun önemini anlamak ve ifade özgürlüğünü savunmak için gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir” ifadelerine yer verildi.

TikTok Yasası Ne Getiriyor?

Yasa, TikTok’un Çin merkezli olması sebebiyle ulusal güvenlik tehditleri oluşturduğu iddiasıyla, platformun ya ABD’deki operasyonlarını satmasını ya da kapatılmasını zorunlu kılıyor. Trump, bu yasanın ertelenmesini ve konuya dair siyasi çözüm bulunmasını istiyor.

Başkan seçilen Donald Trump, “Önce Amerika” yaklaşımıyla ticaret ve güvenlik politikalarını güçlendirme sinyalleri veriyor. Panama Kanalı üzerindeki kontrolü geri alma ve Grönland’ı satın alma talepleri, Trump’ın agresif dış politika stratejisinin işaretlerini taşıyor.

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