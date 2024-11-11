Trump, Tom Homan’ı Sınır Güvenliği Sorumlusu, Elise Stefanik’i BM Büyükelçisi olarak atadı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Beyaz Saray’a Ocak ayında dönüşünü hazırlarken iki önemli atama gerçekleştirdi. Eski Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Direktörü Tom Homan sınır güvenliği başkanlığına atanırken, New York Kongre Üyesi Elise Stefanik Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Bu stratejik atamalar, Trump’ın ikinci dönem politikalarının önceliklerini gösteriyor.

Tom Homan Kimdir?

Tom Homan, Trump’ın göçmenlik konusundaki sert politikalarının savunucusu olarak bilinen eski ICE Direktörüdür. Göçmen çocukların ailelerinden ayrılması gibi tartışmalı politikalara destek veren Homan, Trump yönetiminde sınır güvenliği konusunda aktif bir rol oynamıştı. Homan, sınır güvenliği sorumlusu olarak güney ve kuzey sınırları, deniz ve havacılık güvenliği dahil tüm sınır geçişlerinde görev alacak. Ayrıca, yasa dışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi görevini de üstlenecek.

Elise Stefanik Kimdir?

2014 yılında Kongre’ye seçilen New York’lu Elise Stefanik, 30 yaşında Kongre’ye girerek bu unvanı kazanan en genç kadın olmuştu. Başlangıçta ılımlı bir Cumhuriyetçi olarak bilinse de, Trump’a yakınlaşarak onun sadık bir savunucusu haline geldi. Stefanik, Trump tarafından “güçlü ve zeki bir Amerika Öncelikli savaşçı” olarak tanımlandı. BM Büyükelçiliği görevinde Stefanik, özellikle küresel güvenlik ve iş birliğinin ön planda olduğu bir rolde bulunacak. Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların gündemde olduğu bu dönemde Stefanik’in dış politikada nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu.

Kongre’deki Durum:

Bu atamalar, Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu ele geçirmeye yakın olduğu bir dönemde yapıldı. Senato’da çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde de üstünlüğü sağlamak üzere yalnızca birkaç sandalye uzakta bulunuyor. Mecliste çoğunluğu elde etmeleri durumunda, Trump’ın iç ve dış politika adımlarını daha kolay hayata geçirmesi mümkün olacak.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in yeni yönetiminde görev almayacağını açıkladı.

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