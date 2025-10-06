Trump, Venezuela’ya kara saldırısı sinyali verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Karayipler’deki askeri faaliyetleri tırmanıyor. ABD donanması, Venezuela kıyılarında yasa dışı uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir gemiyi daha vurdu. Norfolk Deniz Üssü’nde USS Harry S. Truman uçak gemisi yanında konuşan Başkan Donald Trump, “Kartel teröristlerini denizden yok etme görevimiz sürüyor, dün gece birini daha vurduk. Artık denizden gelemiyorlar, karadan geçmeye çalışacaklar” diyerek askeri müdahalelerin kara operasyonlarına dönüşebileceğini ima etti.

ABD’den yeni “uyuşturucu” operasyonu

Trump’ın açıklamalarına göre, son haftalarda gerçekleştirilen bu saldırılarla birlikte bölgede en az dört, hatta beş operasyon düzenlendi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fox News’e verdiği demeçte “Venezuela açıklarında askeri harekât yürütmek için gerekli tüm yetkilere sahibim” dedi.

Hegseth, X hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan geminin “Amerikan halkını zehirlemeye giden büyük miktarda uyuşturucu taşıdığını” ileri sürdü. Hegseth’in paylaştığı 40 saniyelik videoda, su üstünde seyreden bir teknenin hedef alınarak infilak ettiği görülüyor. Ancak ne taşıdığı iddia edilen maddenin türü ne de miktarı hakkında herhangi bir kanıt sunulmadı.

Rusya’dan sert tepki: Bölgeyi istikrarsızlaştırıyor

ABD’nin operasyonu uluslararası gerilim yarattı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Yvan Gil ile yaptığı telefon görüşmesinde saldırıyı kınadı. Moskova’dan yapılan açıklamada, “Washington’un Karayip Denizi’ndeki tırmandırıcı eylemleri tüm bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabilir” denildi.

Rusya, “Venezuela’nın liderliği ve halkıyla tam dayanışma içinde olduklarını” belirtti.

Maduro: Halkımız özgürlüğünden asla vazgeçmeyecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Trump’ın açıklamalarının ardından Telegram üzerinden paylaştığı mesajda ABD’ye tepki gösterdi ve “Halkımız hiçbir zaman özgür yaşama hakkını savunmaktan korkmadı, korkmayacak da. Her senaryoya karşı hazırız” dedi.

Maduro, ayrıca Papa Leo XIV’e gönderdiği mektupta ülkesinde barışın sağlanması için destek istedi. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Vatikan’ın “dayanışma ve destek mesajı” gönderdiğini açıkladı.

ABD’nin yeni savaş tanımı

Trump yönetimi, geçtiğimiz hafta Kongre’ye gönderdiği bildiride uyuşturucu kartellerini “yasadışı savaşçı” olarak tanımladı ve ABD’nin bu gruplarla “uluslararası olmayan silahlı çatışma” halinde olduğunu duyurdu.

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Karayipler’deki askeri varlığımız sayesinde Güney Amerika’dan deniz yoluyla hiçbir uyuşturucu giremiyor. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz” dedi.

Venezuela ordusu: Ulusal güvenliğe tehdit

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD savaş uçaklarının ülke sınırına yakın uçuşlarını “provokasyon ve ulusal güvenliğe açık tehdit” olarak nitelendirdi. Caracas yönetimi, Washington’un eylemlerini “kaba bir saldırganlık” ve “egemenliğe müdahale” olarak değerlendiriyor.

Hukuki tartışma büyüyor

ABD yönetimi, operasyonları “meşru müdafaa” ve “uluslararası hukukta yasa dışı savaşçılara karşı hak” ilkelerine dayandırıyor. Ancak birçok hukukçu, uluslararası sularda şüpheli gemilere karşı ölümcül güç kullanılmasının yasal zemininden yoksun olduğunu, bunun adli süreçleri devre dışı bıraktığını savunuyor.

