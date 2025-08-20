Trump yönetimi, 37 ulusal güvenlik yetkilisinin güvenlik iznini iptal etti

Trump yönetimi, istihbarat kurumlarına yönelik en sert adımlarından birini daha attı. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın imzasını taşıyan belgeyle, 37 güncel ve eski güvenlik görevlisinin izinleri geri çekildi. Kararın, başta Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesi raporu olmak üzere Trump’ı kızdıran konularda görev almış isimleri hedef aldığı dikkat çekti.

Gerekçe ve iddialar

Gabbard’ın yayımladığı notta, isimleri açıklanmayan yetkililerin “kişisel ya da partizan çıkarlar için istihbaratı silah haline getirdiği”, “analitik standartlara uymadığı” ve “gizli bilgileri korumakta yetersiz kaldığı” öne sürüldü. Ancak iddiaları destekleyen somut kanıtlar paylaşılmadı.

Trump yönetiminin kararına tepki yağdı

Eski ulusal güvenlik avukatı Mark Zaid, kararın anayasaya aykırı olduğunu savunarak, “Bu, onlarca yıllık yasaları çiğneyen siyasi misillemeden başka bir şey değil” dedi. Hedef alınan bazı isimlerin Biden yönetiminde görev yapmış olması da dikkat çekti. Listede yer alan bazı yetkililer, hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyor.

Gabbard ve Trump’tan savunma

Tulsi Gabbard, güvenlik izninin bir “hak” değil, “ayrıcalık” olduğunu vurguladı ve “Anayasa’ya bağlılık yemini edip Amerikan halkının çıkarlarını ikinci plana atanlar kutsal güveni bozmuştur” ifadesini kullandı. Trump ise kararı, istihbarat kurumlarını kendi çizgisine çekme çabasının bir parçası olarak savundu.

Rusya müdahalesi ve arka plan

Trump yönetimi, 2017’de yayımlanan ve Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini kanıtlayan istihbarat raporunu hâlâ tartışmaya açıyor. Çeşitli soruşturmalara rağmen raporun bulgularını reddeden Trump, Rusya’nın lehine hareket ettiği değerlendirmesine karşı çıkıyor. Karar, bu tartışmanın devamı niteliğinde görülüyor.

Önceki uygulamalar

Trump daha önce de, 2020’de Hunter Biden’ın bilgisayarına ilişkin yayımlanan mektuba imza atan eski istihbaratçılardan onlarcasının izinlerini iptal etmişti. Eski Başkan Joe Biden ve eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in güvenlik izinleri de Trump tarafından geri çekilmişti.

