AmerikaDünya

Trump yönetimi, 37 ulusal güvenlik yetkilisinin güvenlik iznini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 37 mevcut ve eski ulusal güvenlik görevlisinin güvenlik izinleri iptal edildi. Gerekçe olarak “istihbaratı siyasallaştırma” ve “gizli bilgileri korumama” iddiaları gösterildi.

NationalTurk FR20/08/2025
7 1 dakika okuma süresi
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 37 mevcut ve eski ulusal güvenlik görevlisinin güvenlik izinleri iptal edildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 37 mevcut ve eski ulusal güvenlik görevlisinin güvenlik izinleri iptal edildi.
WTS ile Ayın Fırsatları

Trump yönetimi, istihbarat kurumlarına yönelik en sert adımlarından birini daha attı. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın imzasını taşıyan belgeyle, 37 güncel ve eski güvenlik görevlisinin izinleri geri çekildi. Kararın, başta Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesi raporu olmak üzere Trump’ı kızdıran konularda görev almış isimleri hedef aldığı dikkat çekti.

İçerik gizle
1 Gerekçe ve iddialar
2 Trump yönetiminin kararına tepki yağdı
3 Gabbard ve Trump’tan savunma
3.1 Rusya müdahalesi ve arka plan
3.1.1 Önceki uygulamalar

Gerekçe ve iddialar

Gabbard’ın yayımladığı notta, isimleri açıklanmayan yetkililerin “kişisel ya da partizan çıkarlar için istihbaratı silah haline getirdiği”, “analitik standartlara uymadığı” ve “gizli bilgileri korumakta yetersiz kaldığı” öne sürüldü. Ancak iddiaları destekleyen somut kanıtlar paylaşılmadı.

Trump yönetiminin kararına tepki yağdı

Eski ulusal güvenlik avukatı Mark Zaid, kararın anayasaya aykırı olduğunu savunarak, “Bu, onlarca yıllık yasaları çiğneyen siyasi misillemeden başka bir şey değil” dedi. Hedef alınan bazı isimlerin Biden yönetiminde görev yapmış olması da dikkat çekti. Listede yer alan bazı yetkililer, hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyor.

Gabbard ve Trump’tan savunma

Tulsi Gabbard, güvenlik izninin bir “hak” değil, “ayrıcalık” olduğunu vurguladı ve “Anayasa’ya bağlılık yemini edip Amerikan halkının çıkarlarını ikinci plana atanlar kutsal güveni bozmuştur” ifadesini kullandı. Trump ise kararı, istihbarat kurumlarını kendi çizgisine çekme çabasının bir parçası olarak savundu.

Rusya müdahalesi ve arka plan

Trump yönetimi, 2017’de yayımlanan ve Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini kanıtlayan istihbarat raporunu hâlâ tartışmaya açıyor. Çeşitli soruşturmalara rağmen raporun bulgularını reddeden Trump, Rusya’nın lehine hareket ettiği değerlendirmesine karşı çıkıyor. Karar, bu tartışmanın devamı niteliğinde görülüyor.

Önceki uygulamalar

Trump daha önce de, 2020’de Hunter Biden’ın bilgisayarına ilişkin yayımlanan mektuba imza atan eski istihbaratçılardan onlarcasının izinlerini iptal etmişti. Eski Başkan Joe Biden ve eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in güvenlik izinleri de Trump tarafından geri çekilmişti.

Bağlantılar
NationalTurk FR20/08/2025
7 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu