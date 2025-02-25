Trump yönetimi, BM’de Rusya’nın yanında yer aldı

ABD, BM’de Ukrayna savaşına dair yapılan iki oylamada Rusya’nın yanında yer aldı. Trump yönetimi, Rusya’yı kınayan Avrupa destekli tasarıya karşı oy kullanırken, Moskova’yı eleştirmeyen bir ABD tasarısını BM Güvenlik Konseyi’nden geçirdi. Avrupa ve ABD arasındaki ayrışma derinleşiyor.

BM Genel Kurulu’nda (UNGA) yapılan oylamada ABD, Rusya’nın eylemlerini kınayan Avrupa destekli karara karşı oy kullandı. Öte yandan, Washington’un sunduğu ve Rusya’yı doğrudan suçlamayan bir ateşkes çağrısı içeren karar, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) kabul edildi. Ancak İngiltere ve Fransa, metindeki dilin yetersiz olduğunu belirterek çekimser kaldı.

ABD, Rusya’yı Kınayan Karara Karşı Oy Kullandı

New York’taki BM Genel Kurulu’nda Avrupa ülkeleri tarafından sunulan ve Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini açıkça kınayan tasarı, 93 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Ancak ABD, Rusya, İsrail, Kuzey Kore, Sudan, Belarus, Macaristan ve 11 diğer ülke karara karşı oy kullandı. 65 ülke ise çekimser kaldı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa, oylama öncesi yaptığı açıklamada, “Saldırganlık kınanmalı ve ödüllendirilmemelidir.” diyerek karara destek çağrısında bulundu.

Buna karşın, ABD’nin sunduğu ve Rusya’yı açıkça suçlamayan tasarıya Avrupa ülkeleri eklemeler yaparak Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Ancak, bu değişiklikler sonrası ABD tasarının kabul edilmesine rağmen çekimser kaldı.

BMGK’da Trump Yönetiminin Duruşu

BM Güvenlik Konseyi’nde ABD tarafından sunulan ve Rusya’nın kınanmadığı metin, 10 oyla kabul edildi. Ancak İngiltere, Fransa, Danimarka, Yunanistan ve Slovenya çekimser kaldı.

ABD’nin BM’deki geçici elçisi Dorothy Camille Shea, bu kararı “Tarihi, ileriye bakan basit bir açıklama… Savaşı sonlandırmaya odaklanan bir karar.” sözleriyle savundu.

Ancak Avrupa ülkeleri, ABD’nin bu tutumunu ABD’nin Avrupa güvenliğine olan uzun vadeli bağlılığını sorgulatacak bir hamle olarak gördü.

ABD ve Avrupa Arasındaki Derinleşen Çatlak

Trump yönetiminin BM’deki tutumu, Avrupa ile Washington arasındaki derinleşen ayrılıkları gözler önüne serdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelerek bu meseleleri ele aldığı belirtilirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer da bu hafta Washington’a giderek ABD’nin yeni politikaları üzerine görüşmelerde bulunacak.

Avrupa liderleri, Trump’ın Moskova’ya yakınlaşmasını Avrupa’nın güvenliğini riske atan bir gelişme olarak değerlendirirken, Trump yönetiminin Ukrayna’ya yaklaşımı, Batı ittifakının geleceği açısından belirsizlik yaratmaya devam ediyor.