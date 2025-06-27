Trump yönetiminden basına sert tepki

ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından oluşan bilgi karmaşası, Pentagon’da yapılan basın toplantısında yeni bir boyut kazandı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fox News’un ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin’i açıkça hedef alarak, “başkanın söylediklerini kasıtlı olarak en fazla çarpıtan gazeteci” nitelendirmesinde bulundu. Griffin, bu suçlamaya “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdi ve haberlerinin arkasında durdu.

Aynı kanaldan, zıt cepheye

Hegseth’in eleştirisi dikkat çekici çünkü bir yıl öncesine kadar kendisi de Griffin’le aynı kurumda, Fox News’te çalışıyordu. Trump tarafından Savunma Bakanlığı’na atanmasının ardından medyayla ilişkileri değişen Hegseth, özellikle İran saldırısının etkilerine dair Pentagon sızıntılarını haberleştiren basın kuruluşlarına sert eleştiriler yöneltti.

“Yıkım tam” diyen Trump’a ters düşen rapor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına yönelik saldırının ardından “tam bir yıkım” yaşandığını söylerken, ABD Savunma İstihbarat Ajansı’nın sızdırılan ön değerlendirme raporu bu iddiayla çelişti. CNN muhabiri Natasha Bertrand’ın haberiyle gündeme gelen rapor, İran’ın nükleer altyapısında sadece “sınırlı gecikme” yaratıldığını öne sürüyordu.

Griffin: Sorular meşru, bilgi halkın hakkı

Basın toplantısında Griffin’in yönelttiği sorular arasında, ABD’nin bombaladığı dağ tünelinde zenginleştirilmiş uranyumun bulunup bulunmadığı yer aldı. Griffin, iki gün öncesine ait uydu görüntülerinde onlarca kamyonun bölgede görüldüğünü hatırlatarak netlik istedi. Hegseth bu soruya yanıt vermek yerine, Griffin’i doğrudan hedef aldı.

Fox cephesi sessiz, Hume destek verdi

Fox News yönetimi Hegseth’in açıklamaları hakkında yorum yapmazken, kanalın kıdemli analizcilerinden Brit Hume, Griffin’e destek çıktı: “Profesyonelliği, bilgisi ve deneyimi tartışılmaz.” Ancak Hume da medyaya genel bir eleştiride bulunarak, “ABD askeri operasyonlarının ardından olumsuz raporlar abartılıyor” görüşünü dile getirdi.

CNN ve Bertrand hedefte

Hegseth’in açıklamalarından bir gün önce Trump yönetimi, CNN muhabiri Natasha Bertrand’a yönelik tepkilerini de artırmıştı. CNN yönetimi ise Bertrand’ın gazeteciliğinin arkasında olduklarını vurgulayarak, “Bu haber, orduyu küçümsemek için değil, kamuoyunu bilgilendirmek içindi” açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray’dan sızıntı araştırması

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Savunma İstihbarat Ajansı raporunun nasıl sızdırıldığını araştırdıklarını belirtti. Leavitt, “Bu tür sızıntılar ulusal güvenliğe zarar verir ve sorumluları tespit edeceğiz” dedi.

