Trump’ın en yakınındaki isme baskın

Federal soruşturma yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı ve New York’un eski belediye başkanı Rudolph Giuliani’nin Manhattan’daki apartmanında arama yaptı. Arama faaliyeti, Giuliani’nin Ukrayna’yla iş ilişkilerine yönelik soruşturmanın parçası olarak düzenlendi.

Giuliani’nin avukatı Bob Costello, arama izniyle Giuliani’nin evine baskın yapıldığını doğruladı. New York Times gazetesine göre, baskın sırasında el konulan eşyalar arasında elektronik aygıtlar da bulunuyor. Manhattan’daki federal savcılar, Giuliani’nin Ukrayna’daki iş bağlantıları ve faaliyetlerini araştırıyor.

Giuliani’nin avukatlarından Bob Costello yaptığı açıklamada, Giuliani’nin uygunsuz olmayan herhangi bir lobicilik faaliyetinde bulunmadığını ve el konulan elektronik aygıtların, avukat-müvekkil ayrıcalığı kapsamına giren malzemeler içerdiğini belirtti.

Arama faaliyeti Giuliani’nin bir suç işlediği anlamına gelmiyor ancak soruşturmayı yürüten yetkililerin, suç unsuru taşıyan bir eylemin sergilenmiş olabileceği ve aramada önemli delillerin ortaya çıkarılabileceği yönünde yargıcı ikna ettiklerinin işaretini veriyor.

Reuters haber ajansına konuşan Los Angeles’taki Loyola Hukuk Okulu öğretim üyesi Jessica Levinson, bu gelişmeyi, soruşturmada “deprem etkisi yaratan bir an” olarak niteledi.

Levinson, “Avukat-müvekkil ayrıcalığıyla alakalı hususlardan dolayı bir avukatla ilgili arama emrini icra etmek büyük bir olay. Eski başkan için çalışmış bir avukatın aranması daha da büyük bir olay” dedi.

76 yaşındaki Giuliani, Rusya’nın 2016’daki ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda eski özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada, 2018 yılının Nisan ayında Trump’ı temsil etmeye başlamıştı.

VOA Türkçe’nin haberine göre Giuliani’nin Washington’daki rolü karmaşık bir yapıdaydı. Giuliani bir yandan kendisini sık sık iş danışmanı ve özel sektörde avukat olarak gösterse de, Beyaz Saray’da da olağandışı bir erişime sahipti.

Giuliani, eski Başkan Trump’ın Ukrayna’yla ilişkilerinde kişisel siyasi çıkar sağlama amacıyla makamını suistimal edip etmediği konusunda da kilit isimlerden biri haline geldi.

Giuliani, 2020 seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden ile oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki işlerini araştırmıştı. Biden ve oğlu, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Giuliani’nin eski iki eski iş ortağı Lev Parnas ve Igor Fruman, seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili yasaları ihlal etmek ve diğer bazı suçlamalarla suçlanmıştı.

Avukatı Costello, “Giuliani’nin hakkındaki iddiaları reddetmekle kalmadığını aynı zamanda son iki yılda bunların tamamen gerçek dışı olduğunu göstermeyi iki kez teklif ettiğini ancak ikisinin de reddedildiğini” belirtti.

Parnas ve Fruman, Biden’lar hakkında kötüleyici bilgilere ulaşmada Giuliani’ye yardım etme yönünde çabalar yürüttü. Savcılar aynı ekip tarafından o dönemde Ukrayna’daki ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch’i görevden almak için de çaba sergilendiğini açıklamıştı.

Giuliani 1980’lerde Manhattan başsavcısı olarak, New York Mafyası’na mensup beş aileyi cezaevine sokması ve Wall Street’in ”çürük tahvil kralı” olarak bilinen finansçı Michael Milken hakkında yürüttüğü başarılı soruşturmayla ün kazanmıştı.

Giuliani ayrıca 11 Eylül saldırılarının ardından New York kentinin toparlanmasına yönelik çabalarından dolayı “Amerika’nın Belediye Başkanı” ünvanını kazanmıştı. Giuliani, 2008’de Cumhuriyetçi Parti’den başkanlık seçimleri için aday adayı oldu ancak başarı sağlayamadı.