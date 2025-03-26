Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanından Şaşırtan Hata

ABD’de ulusal güvenliği ilgilendiren kritik bir hata gündemde. Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Waltz, Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik planlanan hava saldırılarının konuşulduğu Signal mesajlaşma grubuna yanlışlıkla Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg’i eklediğini kabul etti.

Trump’ın danışmanından büyük hata

Waltz, Fox News’te katıldığı canlı yayında “grubu kendisinin kurduğunu” ve bu nedenle “tam sorumluluğu aldığını” söyledi. Ancak gazetecinin gruba nasıl eklendiğine dair net bir açıklama getiremeyen Waltz, “teknik bir hata ya da başka bir sebeple olmuş olabilir” ifadesini kullandı.

“Alt düzey biri olabilir” çelişkisi

Waltz, bir personelin bu olaydan sorumlu olmadığını belirtirken, Trump ise Newsmax’e verdiği röportajda, “Michael Waltz ile birlikte çalışan bir alt düzey görevlinin, Goldberg’in numarasını elinde bulundurması sonucu bu kişinin gruba eklenmiş olabileceğini” söyledi. Bu açıklama, danışmanla başkan arasında çelişkiye yol açtı.

Signal kullanımı Espionaj Yasası’nı ihlal edebilir

Jeffrey Goldberg’in yayımladığı haber, hükümetin onayladığı güvenli iletişim kanalları dışında, özellikle de Signal üzerinden askeri operasyon detaylarının paylaşılmasının Espionaj Yasası’nı ihlal etmiş olabileceğini gündeme taşıdı. Goldberg, grupta başkan yardımcısı JD Vance, savunma bakanı Pete Hegseth ve dışişleri bakanı Marco Rubio gibi üst düzey isimlerin yer aldığını da belirtti.

Siyasi çevrelerden sert tepki

Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Mark Warner olayı “dikkatsiz ve skandal bir davranış” olarak nitelendirirken, Demokrat lider Chuck Schumer, bu sızıntının “çok uzun zamandır gördüğü en çarpıcı askeri istihbarat ihlallerinden biri” olduğunu söyledi.

Delaware Senatörü Chris Coons ise, gruptaki her yetkilinin – istemeden de olsa – suç işlemiş olabileceğini savundu.

Waltz’tan gazeteciye hakaret

Waltz, röportaj sırasında Goldberg için “Gazetecilerin en aşağılıklarından biri” şeklinde ifadeler kullanarak dikkat çekici bir dil kullandı. Hatanın sonuçlarına odaklanmak yerine medyayı suçlamayı tercih etmesi kamuoyunun tepkisini daha da artırdı.

