Trump’tan büyük tarife kararı: Meksika, Kanada ve Çin’e ek vergiler geliyor

ABD’nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk gün olan 20 Ocak’ta Meksika ve Kanada’dan ithal edilen tüm ürünlere %25 oranında gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Ayrıca Çin’den gelen ürünlere %10 ek vergi uygulayacağını duyurdu. Trump, bu kararları yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve özellikle fentanil gibi sentetik opioidlerin ABD’ye girişini engellemek amacıyla aldığını ifade etti.

Trump: Büyük bir bedel ödeyecekler

Trump yaptığı açıklamada, “Meksika ve Kanada bu uzun süredir devam eden sorunu çözme yeteneğine sahip. Artık çok büyük bir bedel ödeme zamanı geldi!” ifadelerini kullandı. Çin’i ise fentanil üretimi ve kaçakçılığıyla yeterince mücadele etmemekle suçlayan Trump, ülkenin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti.

USMCA anlaşması tehlikede

Ancak bu kararlar, 2020 yılında yürürlüğe giren ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile çelişiyor. USMCA, bu ülkeler arasında gümrük vergilerini büyük ölçüde kaldırarak serbest ticaret sağlamayı amaçlıyordu. Trump’ın yeni tarifeleri, bu anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle hem Kanada hem de Meksika tarafından eleştiriliyor.

Meksika Maliye Bakanlığı, “Meksika, ABD’nin en büyük ticaret ortağıdır. USMCA, ulusal ve uluslararası yatırımcılara güvence sunmaktadır.” açıklamasını yaptı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Trump ile sınır güvenliği ve ticaret konularını görüştüğünü doğruladı.

Çin ile ticaret savaşları yeniden mi başlıyor?

Çin’den yapılan açıklamada, Trump’ın suçlamalarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Çin’in ABD ile ekonomik iş birliğine her zaman önem verdiği belirtilirken, “Hiç kimse bir ticaret savaşını kazanamaz.” ifadelerine yer verildi. Çin’in ekonomik durumu ise önceki yıllara göre daha kırılgan. Gayrimenkul krizi, zayıf iç talep ve artan borçlar, Çin ekonomisini zor durumda bırakıyor.

Ekonomistler uyarıyor

Ekonomistler, Trump’ın tarife hamlelerinin tüketiciler için maliyet artışına yol açacağını ve enflasyonu tetikleyebileceğini söylüyor. Ayrıca ticaret ortaklarının misilleme yapması durumunda, bu politikanın ABD ekonomisini de olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Trump’ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent ise bu stratejinin bir “müzakere taktiği” olduğunu savunarak, “Trump, genelde sert bir başlangıç yapar ama sonunda serbest ticaretten yana bir tutum sergiler.” dedi.

Amerika Birinci Politika Enstitüsü Başkanı ve Trump‘ın eski Beyaz Saray danışmanı Brooke Rollins, ABD Tarım Bakanlığı için aday gösterildi.

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