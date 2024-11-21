Rusya, Ukrayna’ya ilk kıtalararası balistik füze saldırısını gerçekleştirdi

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) kullandığını duyurdu. Açıklamaya göre, Dnipro kentindeki kritik altyapı bu füzenin hedefi oldu.

Hava Kuvvetleri, bu saldırının yanı sıra Ukrayna topraklarının farklı noktalarının başka füze tipleriyle de hedef alındığını belirtti. Rusya, saldırılarda ‘MiG-31K’ savaş uçağından fırlatılan ‘Kh-47M2 Kinjal’ hipersonik füzesi ve ‘Tu-95MS’ stratejik bombardıman uçağından atılan ‘KH-101’ seyir füzelerini kullandı.

Saldırılar sonucunda Dnipro’da ciddi altyapı hasarının meydana geldiği bildirildi. Ancak can kaybı veya yaralanmalar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya’nın kıtalararası füze kullanımı ilk kez kaydedildi

Kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) kullanımı, Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu tür füzeler, yüksek tahrip gücü ve geniş menziliyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu hamlenin Rusya’nın saldırılarını yeni bir boyuta taşıdığına işaret ettiğini belirtiyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın son dönemdeki füze saldırılarının sayısının arttığını ve ülke genelinde alarm durumunun sürdüğünü açıkladı. NATO ve diğer uluslararası kuruluşlar, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, uluslararası toplumu Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmaya ve Ukrayna’ya daha fazla askeri destek sağlamaya çağırdı.

Saldırılar sonrası bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, Ukrayna halkı sığınaklarda korunmaya devam ediyor. Savaşın gidişatını değiştirebilecek bu saldırı, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

ABD, Ukrayna’ya sınırlı süre etkin kara mayınları gönderme kararı aldı.

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