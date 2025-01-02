Ukrayna savaşı: 2025 barış yılı olabilir mi?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, üçüncü yılını milyonlarca can kaybı ve yaralıyla tamamlarken, 2025 yılı için barış umutları gündemde. Rusya, Donbas’ta ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna toprak kaybı yaşamaya devam ediyor. Ancak ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasıyla dengelerin değişebileceği belirtiliyor.

Trump’ın savaşı bitirme planı

Donald Trump, başkanlık kampanyası sırasında savaşın 24 saat içinde sona ereceğini iddia etmişti. Trump, Ukrayna’ya yapılan yardımları gözden geçireceğini ve müzakereleri hızlandırmayı planladığını belirtti. Ancak bu büyük vaatlerin nasıl gerçekleştirileceği belirsizliğini koruyor. Trump’ın, Biden yönetiminin Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırmasına izin vermesini eleştirdiği ve Ukrayna’ya yapılan yardımlarda kesinti olabileceğini ima ettiği biliniyor.

Zelensky’nin diplomasi hamlesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Trump’ın göreve başlaması öncesinde diplomatik temaslarını artırdı. Paris’te Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılışında Trump ile bir görüşme gerçekleştiren Zelensky, işbirliği mesajları verdi. Ukrayna lideri, ABD’nin desteğini kaybetmemek için doğal kaynaklar ve Avrupa güvenliğine katkı gibi stratejik vaatlerde bulunarak Trump yönetimine cazip teklifler sunmayı planlıyor.

Güvenlik garantileri ve NATO tartışması

Zelensky’nin “Zafer Planı” kapsamında NATO üyeliği, Ukrayna için uzun vadeli güvenliğin anahtarı olarak görülüyor. Ancak ABD ve Almanya gibi ülkeler, üyelik konusunda henüz somut bir adım atmış değil. NATO üyeliğinin yerine, Ukrayna’ya güçlü bir güvenlik garantisi sunulması da gündemde. Bu garantiler olmadan bir ateşkesin Ukrayna için yeterli olmayacağı ifade ediliyor.

Rusya’nın ekonomik ve askeri kayıpları

Rusya, savaşta her gün 1.500 asker kaybettiği tahmin edilen ağır bir bedel ödüyor. Ekonomik yaptırımlar nedeniyle rublenin değeri düşerken, enflasyon %9’un üzerine çıktı. Kremlin, yaptırımların etkisini küçümsemeye çalışsa da, ekonomik baskının müzakerelere zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

Kuzey Kore’nin Rusya‘ya destek için gönderdiği askerlerden biri Ukrayna güçleri tarafından esir alındı. Güney Kore istihbaratı, esir askerin aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Kuzey Kore’nin savaşta 3.000’den fazla kayıp verdiği iddia ediliyor.

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