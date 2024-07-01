Ukrayna, 7 kişinin öldürülmesinin ardından yeni silah talebinde bulundu

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın cumartesi günü Ukrayna’nın güneyindeki Zaporizhia bölgesindeki Vilniansk kasabasına düzenlediği füze saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin öldüğünü, en az 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Zaporojye bölgesel askeri idaresi başkanı Ivan Fedorov Pazar günü yaptığı açıklamada, “Düşmanın Vilniansk’e yönelik saldırısında ölenler için Zaporijya bölgesinde bir yas günüdür” dedi. “Anlatılamaz bir acı var”

Ukrayna’da ölenlerin üçü çocuk

Fedorov, ölenler arasında üç çocuğun, yaralananlar arasında ise sekiz çocuğun bulunduğunu söyledi.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada, saldırının kritik altyapının yanı sıra bir perakende mağazası ve konut binalarına da zarar verdiğini söyledi. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, bunun sonucunda ticari pavyonların, evlerin ve araçların da alev aldığını söyledi.

Saldırıya tanık olan bir bölge sakini Ulusal Polise şunları söyledi: “Bir hafta sonuydu, herkes dinleniyordu… geç bile değildi, hava karanlık değildi, bir füze isabet etti.”

Şöyle devam etti: “Çocuklar öldü, çocuklar yaralandı. Yetişkinler de öyle. Hiçbir sebep yokken. Çocukların mezuniyet partisi vardı, okuldan mezun oluyorlardı. Geleceklerini planlıyorlardı.”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, saldırıda sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diledi ve daha fazla uzun menzilli silah çağrısında bulunarak, Ukrayna’nın “gerçek uzun menzilli yetenekle saldırması ve Ukrayna’daki gelişmiş hava savunma sistemlerinin sayısını artırması” gerektiğini söyledi.

“Yardımcı olan tüm ortaklara minnettarım. Ve ihtiyacımız olan kararların hızlandırılması gerekiyor. Bu savaşta kararlarda herhangi bir gecikme, insan yaşamının kaybedilmesi anlamına geliyor” diye yazdı Telegram’da.

Son savaş alanı gelişmeleri, Rusya’nın Ukrayna’daki birçok cephede yavaş ama istikrarlı taktik kazanımlar elde ettiğini gördü. Rusya ayrıca Mayıs ayında sürpriz bir sınır ötesi saldırı başlattı .

Rusya, Donetsk bölgesinde stratejik tepe kasabasını ele geçirmek amacıyla Çaşiv Yar’a doğru ilerledi.

Saldırısı sırasında Rusya, zayıf insan gücü ve Batı’nın tedarikindeki gecikmeler dahil olmak üzere Ukrayna’nın zayıf noktalarından yararlanıyor.

Zelensky daha uzun menzilli silahlara yönelik çağrısını yineledikçe, bu gelişmeler Ukrayna’nın ABD ve diğer müttefiklerin mühimmat ve silahlarına olan bağımlılığını bir kez daha ortaya çıkardı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım ayında yeniden seçilmesi durumunda ABD’nin yardımlarının ne kadar süre devam edeceği konusunda endişeler dile getirildi.

Perşembe günkü tartışmada ABD Başkanı Joe Biden zorlanırken, Trump Ukrayna’nın Rusya’ya karşı mücadelesine fon sağlamaya devam edilmesini sorguladı.

Ukraynalı siyasetçi Oleksiy Goncharenko, yaptığı açıklamada, Trump’ın Ukrayna’daki savaşa ilişkin yorumlarının “endişe verici” olduğunu söyledi.

Goncharenko, “Çok endişeliyiz çünkü Biden’ın başkanlığının Ukrayna için ne anlama geldiğini az çok anlıyoruz ama Trump’ın başkanlığının Ukrayna için ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyoruz. Çok iyi de olabilir, çok kötü de. Sadece bilmiyoruz. Ve bu kesinlikle endişe verici,” dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, tekrar seçilmeleri halinde Ukrayna‘ya desteğin devam edeceğini söyledi.

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