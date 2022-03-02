Ukrayna’dan İddia: Çeçenler Zelensky’yi öldürmek istedi

Gece boyunca Çeçen asıllı Rus seçkin askerlerin Ukrayna cumhurbaşkanını öldürmeye çalıştığı iddia edildi. Danilov’a göre, bir Çeçen birliği geri püskürtüldü.

Ukrayna güvenlik yetkilileri, Başkan Volodimir Zelenski’ye yönelik bir suikast girişiminin önlendiğini bildirdi. Ukrayna Güvenlik Konseyi başkanı Oleksiy Danilov Çeçen saldırganların yok edildiğini söyledi.

Danilov verdiği demeçte, suikastla ilgili ipucunun Rus gizli servisi FSB’den geldiğini belirterek “Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel’de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı’mızı veriniz ne de toprağımızı. Bu kanlı savaşta yer almak istemeyen Rusya Federal Güvenlik Servisi temsilcilerinden bilgi aldık. Cumhurbaşkanımızı öldürmeye gelen birlik ortadan kaldırıldı” diye konuştu.

Danilov şöyle devam etti: