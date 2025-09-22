Ukrayna’nın Foros saldırısı: 3 ölü, 16 yaralı

Ukrayna’nın Kırım’ın Foros kasabasına gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısı bölgede paniğe yol açtı. Kremlin yanlısı yönetim saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Aynı gece Ukrayna da Rusya’nın Zaporijya kentine yönelik bombardımanda sivillerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Foros’ta hedef sanatoryum ve okul

Kırım yönetiminin başkanı Sergey Aksyonov, saldırının bir sanatoryumun bahçesi ile bir okul binasına zarar verdiğini belirtti. Parçalanan dronun Yalta yakınlarında yangına neden olduğu bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı “terörist saldırı” olarak tanımlarken, ilk açıklamasında ölü sayısını 2 olarak duyurdu.

Zaporijya’ya 46 hava saldırısı

Ukrayna, pazar gecesi ülke genelinde 46 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Zaporijya’da en az 5 bombanın atıldığı, 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bölgesel Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov, saldırının kenti ağır şekilde etkilediğini ifade etti.

Kırım’ın statüsü ve barış görüşmeleri

Rusya, 2014’te uluslararası toplumun tanımadığı referandumla Kırım’ı ilhak etmişti. Ukrayna ise sık sık bölgedeki askeri noktalara ve Rusya anakarasına bağlayan köprüye saldırılar düzenliyor. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, olası bir barış anlaşmasında Ukrayna’nın Kırım’ı geri alamayacağını söylemişti. Yoğun diplomasiye rağmen ateşkes sürecinde ilerleme sağlanamadı.

