Ukrayna’nın yeni Başkonsolosu İstanbul Valisi Yerlikaya’yı ziyaret etti

Ukrayna’nın yeni İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy (Roman Nedilskyi), İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Başkonsolos Nedilskıy ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından, “İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugünkü görüşmemizde, ‘Gerçek dost dertte belli olur ve Ukrayna için bu zor zamanda Türkiye, Ukrayna ve halkının yanındadır.’ dedi.” paylaşımından bulunarak Türkiye’nin Ukrayna’ya, Ukrainlere ve Kırım Tatarlarına her seviyedeki samimi desteği için şükranlarını sunduğunu söyledi. Başkonsolos Nedilskıy, Vali Yerlikaya ile görüşmelerinde ekonomik, kültürel ve insani alanlarda bölgeler arası işbirliği beklentilerini ele aldıklarını da paylaştı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, söz konusu ziyarete ilişkin kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’umuzda göreve yeni başlayan Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Sayın Başkonsolosa yeni görevinde başarılar dilerim.” diye kaydetti.