Çin’den ABD’ye resmi tehdit!

“Çin 5000 yıl daha ayakta”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırması sonrası gözler dünyanın süper devlerinden Çin‘e çevrilmişti.

Venezuela’dan önemli miktarda petrol ithal eden Uzakdoğu devi, ABD‘nin müdahalesinin ardından birkaç açıklama dışında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Daha önce Çin’in eski lideri Deng Xiaoping’in çevirmenliğini yapan ve şu anda Küreselleşme Merkezi Başkan Yardımcısı Victor Gao, ABD’nin Channel 4 adlı TV kanalına verdiği röportajda adeta savaş ilan etti.

Gao, “Eğer nükleer savaşı dayatırsanız, nükleer ile sizi yeryüzünden sileceğiz. Çoklu nükleer savaş başlığı taşıyan füzeler ve Dünya’daki ilk Hidrojen bombasını yaptık. Dünyada hidrojen bombası yapan tek ülkeyiz.

Hidrojen bombası balistik ve kıtalararası bir füzedir. Dünyanın öteki ucuna sadece 20 dakikada gider ve hiç bir teknoloji durduramaz. Bizi savaşa zorlarsanız karşılığı alırsınız. İlk kurşunu sıkmayız ama size ikinci kurşunu da sıktırmayız” ifadelerini kullandı.

Gao ayrıca “Biz uygarlık olarak 5 bin yıldır dünyadayız. ABD bu zamanın önemli bir diliminde yoktu. Biz ayakta kaldık. Eğer bize zorbalık yapacaksa, bu durumu ABD’siz çözeriz ve 5 bin yıl daha ayakta kalırız” dedi.

Gao’nun bu röportajı ülkenin resmi politikalarının bir yansıması olarak değerlendirildi.