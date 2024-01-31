ABD F-16’sı Sarı Deniz’e düştü!

ABD’ye ait F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de Güney Kore açıklarında düştü. Kazanın nedeni hala belirsiz.

ABD savaş uçağı Güney Kore açıklarına düştü.

ABD silahlı kuvvetleri, F-16 savaş uçağının sabah saatlerinde Sarı Deniz üzerinde yaptığı uçuş sırasında “acil durum” yaşadığını ve düştüğünü açıkladı.

Pilot, fırlatma koltuğunu etkinleştirmeyi başardı ve kazadan yaklaşık 50 dakika sonra kurtarıldı.

ABD ordusu pilot hakkında “Bilinci açık ve değerlendirme için tıbbi bir tesise götürüldü” dedi.

Kazanın nedeni hala belirsiz. Güney Kore Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamaya göre savaş uçağı Mokdeok Adası yakınlarında düştü. Sarı Deniz Güney Kore’nin batısında yer alıyor.

Bu, ABD silahlı kuvvetlerine ait bir F-16’nın Mayıs 2023’ten bu yana Güney Kore’deki üçüncü kazasıydı.

Tüm kazalarda pilotlar kurtulmayı başardı.

ABD, Güney Kore’nin en önemli askeri müttefiki ve ülkede yaklaşık 28 bin 500 asker konuşlandırıyor. Arka planda komşusu Kuzey Kore ile yaşanan çatışma var.

Ortak tatbikat

ABD, Güney Kore ve Japonya geçtiğimiz günlerde Kore yarımadasının güneyinde ilk ortak hava kuvvetleri tatbikatını gerçekleştirdi.

Güney Kore Hava Kuvvetleri, manevranın amacının üç ülkenin “Kuzey Kore’nin artan füze ve nükleer silah tehdidine karşı tepki yeteneklerini” genişletmek olduğunu söyledi.

Savaş uçaklarının yanı sıra ABD’ye ait B-52H savaş bombardıman uçağı da kullanıldı.

Kuzey Kore, tüm bu askeri manevraları olası bir işgale hazırlık olarak görüyor ve defalarca kararlı bir karşılık vermekle tehdit ediyor.

Pyongyang, Washington’un uzun menzilli silah konuşlandırmasına şiddetle karşı çıkıyor ve 2017’de Kuzey Kore hava sahası dışındaki ABD stratejik bombardıman uçaklarını “vurmakla” tehdit etmişti.

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