Rus Savunma Bakanı Şoygu Kuzey Kore’de

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, üst düzey bir Çin heyetiyle birlikte, Kore Savaşı’nın sona ermesinin yıldönümü için Kuzey Kore’de düzenlenen büyük kutlamalara katılıyor.

Resmi bilgilere göre Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, üç günlük bir ziyaret için komşu ülke Kuzey Kore’ye geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde Şoygu’nun başkent Pyongyang’daki bir havaalanında bir Kuzey Kore heyeti tarafından karşılandığını gösteren bir video yayınladı.

Kuzey Kore, Pazartesi günü Politbüro üyesi Li Hongzhong liderliğindeki bir Çin heyetinin de Perşembe günkü etkinliğe katılacağını duyurdu. Pyongyang’ın ana müttefiki Pekin bunu doğruladı.

Kuzey Kore Moskova’ya silah mı sağlıyor?

Şoygu’nun seyahatinin resmi nedeni, Kore Savaşı’nın sona ermesinin 70. yıldönümü. Aynı zamanda Moskova, “Ziyaret, Rusya-Kuzey Kore askeri ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olacak” dedi.

Şoygu’nun gelişinden önce, Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA gelişmeyi “tebrik ziyareti” olarak duyurmuştu.

Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırı savaşında Rusya’ya silah sağladığından şüpheleniliyor. Kuzey Kore, nükleer füze programı nedeniyle uluslararası alanda da büyük ölçüde tecrit edilmiş durumda.

BM Güvenlik Konseyi, Çin ve Rusya’daki veto yetkileriyle etkili bir adım atamıyor.

Kuzey Kore Seyir Füzeleri Kullanıyor

Sadece üç gün önce, Kuzey Kore Doğu Denizi’ne iki balistik füze fırlattı.

Kore Savaşı’nın sona erdiği 27 Temmuz, Pyongyang’da Zafer Bayramı olarak anılıyor. Yıldönümününde büyük bir askeri geçit töreni ve diğer etkinliklerin yapılması bekleniyor.

NK News, uydu görüntülerinin asker ve sivillerin aylardır geçit töreni için çalıştıklarını gösterdiğini bildirdi.

Savaş, Kore’yi 38. paralel boyunca iki devlete bölen bir ateşkesle sona erdi. 1950-1953 savaşında 2 ila 4 milyon Korelinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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