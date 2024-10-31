Valencia’da sel felaketi: Üç gün yas ilan edildi

İspanya’nın doğusundaki Valencia bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, son yılların en yıkıcı sel felaketlerinden birine yol açtı. Yalnızca birkaç saat içinde metrekare başına 490 mm’ye kadar ulaşan yağış, yüzlerce evi ve iş yerini su altında bırakırken, yollar ve altyapı da büyük hasar aldı. Şu ana kadar en az 95 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. İspanyol hükümeti, ölenler için üç günlük ulusal yas ilan etti ve arama kurtarma çalışmalarını hızlandırdı.​

Valencia’da arabalar evlerin içine kadar girdi

Valencia’nın birçok bölgesinde, su baskınları nedeniyle arabalar sürüklenip evlerin içine kadar girdi. Özellikle Paiporta ve Utiel gibi bölgelerde ölü sayısının hızla artması, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Utiel Belediye Başkanı Ricardo Gabaldin, “En kötü günümüzdü. Araçlar ve çöp konteynerleri sokaklarda yüzüyordu, su seviyesi üç metreye kadar yükseldi,” şeklinde açıklamada bulundu. Valencia Havalimanı ise pistin tamamen su altında kalması nedeniyle geçici olarak kapatıldı ve yüzlerce yolcu terminalde mahsur kaldı​.

İspanyol ordusundan yaklaşık 1,100 asker ve kurtarma ekibi, selden etkilenen bölgelere sevk edilerek mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, özellikle erişilmesi zor bölgelerde kayıpları bulmak için çaba gösteriyor. Hükümet yetkilisi Ángel Víctor Torres, kayıp sayısının yüksek olabileceğini ve kurtarma ekiplerinin zorluklarla karşılaştığını belirtti.

İklim değişikliği ve aşırı hava olayları

İspanya’nın son yıllarda artan aşırı hava olayları, iklim değişikliği endişelerini de yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre, küresel ısınmanın etkisiyle atmosferde daha fazla nem birikiyor, bu da şiddetli yağışların daha sık ve yoğun olmasına yol açıyor. Valencia’daki bu felaket, 2021’de Almanya ve Belçika’da meydana gelen sel felaketleriyle karşılaştırılıyor. Uzmanlar, Avrupa’da giderek artan bu tür olayların önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanabileceğini öngörüyor​.

Komşu ülkelerden destek mesajları

İspanya’nın bu zor zamanında komşu ülkelerden dayanışma mesajları geldi. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, İspanyol halkına başsağlığı dileyerek, destek ve yardım sunmaya hazır olduklarını belirtti. Diğer Avrupa ülkeleri de İspanya’ya başsağlığı mesajları göndererek yardım teklifinde bulundu.