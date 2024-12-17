Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem

Vanuatu’nun başkenti Port Vila, 7.3 büyüklüğündeki yıkıcı bir depremle sarsıldı. Deprem, yerel saatle 12:47’de (01:47 GMT) meydana geldi ve ülkede elektrik ve mobil iletişim ağlarının kesilmesine neden oldu. İlk belirlemelere göre, bir kişinin hayatını kaybettiği, birçok binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Binalar yıkıldı, elçilik kompleksi hasar gördü

Deprem, Port Vila’da büyük yıkıma neden oldu. Batılı ülkelere ait elçiliklerin de yer aldığı bir bina kompleksi de yıkılan yapılar arasında bulunuyor. Görgü tanıklarından Michael Thompson, “Şehrin birçok yerinde çöken binalar var. Yıkılan binaların enkazında hâlâ hayatta olan insanlar olabileceği için büyük bir kurtarma operasyonu başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Evinin hasar gördüğünü belirten Thompson, “Evin tavanının üzerimize çökeceğini düşündüm. Duvarlarda devasa çatlaklar var, cam kapılar kırıldı” dedi. Eşi Amanda Thompson ise artçı sarsıntıların devam ettiğini, her artçı sarsıntıda açık alana kaçtıklarını belirtti.

Yaralılar hastane önünde bekletiliyor

Depremin ardından Port Vila’daki Vila Merkez Hastanesi’nde acil durum ilan edildi. Vanuatu Devlet Televizyonu VBTC’nin Facebook sayfasında paylaştığı görüntülerde, çok sayıda kişinin hastane önünde sedyelerde bekletildiği görüldü. Hastaneye başvuran yaralılar arasında durumu ciddi olanların olduğu ifade edildi.

Bölgede gazetecilik yapan Dan McGarry, “Hastane önünde ciddi şekilde yaralanmış birçok insan gördüm. Yetersiz ekipman ve kısıtlı imkanlar nedeniyle acil servisler uzun bir süre yoğun çalışacak gibi görünüyor” dedi. McGarry ayrıca, polisin kendisine en az bir kişinin hayatını kaybettiğini söylediğini ve ölü sayısının artmasını beklediğini belirtti.

“Son 20 yılın en şiddetli depremi”

Vanuatu, Pasifik Okyanusu’nun deprem ve volkanik faaliyet açısından en aktif bölgelerinden biri olan “Pasifik Ateş Çemberi” içinde yer alıyor. Ülke, sık sık depremlerle sarsılsa da bu deprem, son yıllardaki en şiddetli sarsıntılardan biri olarak kaydedildi. Gazeteci Dan McGarry, depremin gücünü şu sözlerle özetledi:

“Bu, son 20 yılda hissettiğimiz en büyük depremdi.”

Vanuatu’nun doğal afetlere karşı alışık bir toplum olduğuna dikkat çeken McGarry, “Biz Vanuatu halkı, her yıl doğal afetlerle yüzleşiriz. Bu da zor olacak, ama bunun üstesinden geleceğiz” dedi.

Arama-kurtarma çalışmaları başladı

Port Vila ve çevresinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalmış olabilecek kişilerin kurtarılması için Vanuatu polisi ve yerel kurtarma ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Elektrik ve mobil iletişim ağlarının kesilmesi nedeniyle yetkililer halkla iletişim kurmakta zorluk yaşıyor. Bu durum, kurtarma çalışmalarının daha yavaş ilerlemesine neden oldu.

Vanuatu, yaklaşık 80 adadan oluşan bir ada ülkesi olarak, deniz seviyesine yakın yapısıyla tsunamiler ve depremler açısından riskli bir bölgede bulunuyor. Batı Fiji’nin batısında ve Avustralya’nın kuzeydoğusunda yer alan ada ülkesi, geçmişte de büyük depremlerle karşı karşıya kalmıştı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden Malatya‘nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Son Dakika: Malatya’da deprem.