Victor Osimhen’e yine teklif! Yine Al Hilal

Victor Osimhen’de Al Hilal’in bitmeyen ısrarı

Geçen sezon Napoli’den kiralık oynadığı Galatasaray’da 41 maçta 37 gol atan Victor Osimhen bir kez daha gündemde. Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübü, kendilerini defalarca reddeden 26 yaşındaki forvet oyuncusu için rakamı biraz daha yükseltti. Al Hilal, Nijeryalı golcüye 3+1 yıllık sözleşme için 160 milyon Euro toplam maaş önerdi. Suudi kulübü daha önce Napoli ile 75 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmıştı. Kariyerinde 259 maçta 145 gol, 35 asistle oynayan Victor Osimhen ile Galatasaray da ilgileniyor.

Okan Buruk’a Suudi Arabistan’da şok teklif

Bu arada İtalya’nın spor internet sitesi tuttomercatoweb, Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübünün teknik direktörlük için adayları arasında Galatasaray’ı 3 yıl üst üste şampiyon yapan Okan Buruk’un da bulunduğunu yazdı. 51 yaşındaki teknik adamın, şimdilik Galatasaray’da kalmak istemesine karşın, olası yüksek bir teklifte kararını değiştirilebileceği bildirildi. Bu arada Al Nassr, kulüple sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile görüşmelere devam ediyor.