Vladimir Putin: Esed ile görüşmedim, ama görüşebilirim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında dünya gündemini ilgilendiren birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Suriye, Ukrayna ve ABD ile ilişkiler hakkında konuşan Putin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Vladimir Putin: Esed ile görüşmedim

Basın toplantısında bir ABD’li gazetecinin sorusunu yanıtlayan Putin, Suriye’nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esad’ın Rusya’ya sığındığını belirten Putin, “Esad ile Moskova’ya geldiğinden beri görüşmedim. Ama onunla görüşebilirim.” dedi. Bu açıklama, Esad’ın geleceği ve Suriye’deki Rusya-İran iş birliği açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

Putin, ayrıca Rusya’nın Suriye’deki varlığıyla ilgili önemli mesajlar verdi. “Rusya, 10 yıl önce Suriye’ye terörist bir yerleşimin oluşmaması için geldi ve bu hedefe ulaştı.” diyen Putin, Suriye’deki askeri faaliyetlerinin bir yenilgi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

“Suriye’deki üslerin geleceği çıkarlarımıza bağlı”

Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerinin geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Putin, bu konuda net bir kararın henüz verilmediğini ifade etti. “Rusya, Suriye’deki üslerini bırakıp bırakmayacağına yeni otoritelerle çıkarlarının örtüşmesine göre karar verecek.” dedi. Bu açıklama, Rusya’nın Suriye’deki Khmeymim ve Tartus üslerine yönelik uzun vadeli planlarının belirsiz olduğu şeklinde yorumlandı.

Putin, Suriye’ye insani yardımların ulaştırılması için Khmeymim ve Tartus üslerinin kullanılabileceğini de dile getirdi. “Rusya, barış ve huzura güveniyor ve tüm taraflarla ilişkilerini sürdürüyor.” ifadesini kullanan Putin, bölgedeki tarafsız pozisyonunu koruma eğiliminde olduklarını vurguladı.

Putin, “Rusya, kendi isteğiyle 4 bin İranlı savaşçıyı Suriye’den çıkardı.” diyerek, İran ile olan askeri koordinasyonun da dikkatle yürütüldüğüne işaret etti.

“Cephe boyunca ilerliyoruz”

Rus lider, Ukrayna’daki savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, savaşın öncelikli hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediklerini söyledi. “Cephe boyunca ilerliyoruz.” diyen Putin, Ukrayna’da devam eden çatışmalarla ilgili son durumu aktardı.

Kursk bölgesinin geri alınmasıyla ilgili soruya yanıt veren Putin, “Somut bir tarih söyleyemem, çocuklar orada savaşıyor. Ama kesinlikle Kursk’u özgürleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarına hız kesmeden devam edeceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Putin’in, Ukrayna’daki savaşın üçüncü yılının sonuna yaklaşılırken yaptığı bu açıklama, bölgedeki tansiyonun düşmeyeceğini gösteriyor. Putin, savaşta yenilgi kabul etmeyen bir yaklaşım sergileyerek, hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.

ABD’ye “Teknolojik Düello” çağrısı

Rusya Devlet Başkanı, ABD ile olan rekabeti bir adım öteye taşıyan bir çağrıda bulundu. Putin, Rusya’nın yeni geliştirdiği orta menzilli balistik füze sistemi “Oreşnik” hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oreşnik füze sisteminin modern bir silah olduğunu belirten Putin, “Oreşnik’in düşürülme şansı yok.” dedi.

Bu açıklamanın ardından Putin, ABD’ye füze teknolojisi konusunda meydan okuyarak, “ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım.” ifadelerini kullandı. Bu çıkış, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşınabileceği şeklinde yorumlandı.

“Korku, Korku Ama Korku Değil”

Putin’in basın toplantısındaki dikkat çeken ifadelerinden biri de “Korku, korku ama korku değil.” sözleri oldu. Bu sözlerle neyi kastettiği tam olarak anlaşılamasa da, Rusya’nın uluslararası baskılara ve savaş meydanındaki zorluklara rağmen ayakta kalacağı mesajı verdiği tahmin ediliyor.

Putin, bu ifadeleri kullanırken, hükümetin her zaman geleceği düşündüğünü de vurguladı. Rusya’nın savaş ve uluslararası krizlerdeki tavrının, “sakin, ölçülü ve sabit” bir tutum olduğuna dikkat çekti.

Putin, Rusya’nın nükleer doktrinini genişletti: Nükleer olmayan tehditlere bile yanıt verilmesi gündemde. Yeni düzenleme, Rusya’nın tehdit algısını ve kırmızı çizgilerini yeniden tanımlıyor.

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