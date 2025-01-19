Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı

Güney Kore’de, 3 Aralık’ta başarısız bir sıkıyönetim ilan ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından resmen tutuklandı. Ayaklanmaya liderlik etme ve yetkisini kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya olan Yoon, Güney Kore’nin anayasal tarihinde tutuklanan ilk devlet başkanı oldu.

Ayaklanma ve Yetki Kötüye Kullanma İddiaları

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon’un, sıkıyönetim ilan ederek meclisi devre dışı bırakmaya, siyasi faaliyetleri yasaklamaya ve muhalefet liderlerini tutuklamaya çalıştığını iddia etti. Ayrıca, sıkıyönetim komutanlığı ve polis teşkilatını parlamentoyu kapatmaya zorladığı öne sürüldü. Bu suçlamalar, Yoon’un ülke yönetimini yasa dışı yollarla ele geçirmeye çalıştığını gösteriyor.

Savunma ve Yasal Süreç

Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararını savunarak bunun “ulusal bir krize karşı başkanlık yetkisinin kullanımı” olduğunu ifade etti. Ancak mahkeme, suçlamaların ciddiyeti ve delilleri yok etme riski nedeniyle Yoon’un tutuklanmasına karar verdi. 15 Ocak’ta gözaltına alınan eski başkan, bu süreçte mahkemeye çıkarılmayı reddetmişti.

Mahkeme, Yoon’un itirazını değerlendirerek gözaltı süresinin uzatılmasına ve resmi tutuklama kararının alınmasına hükmetti. Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, iddianameyi 20 gün içinde tamamlayacağını duyurdu.

Siyasi ve Tarihi Bir İlk

Yoon Suk Yeol’un tutuklanması, Güney Kore’nin siyasi tarihinde bir ilk olarak dikkat çekiyor. Ülkenin siyasi otoriteleri, bu durumun hukukun üstünlüğü ve anayasal düzen açısından kritik bir dönemeç olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu sürecin hem iç politikada hem de uluslararası arenada yankı uyandıracağını ifade ediyor.

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