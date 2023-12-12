Zara boykot kampanyasının ardından açıklama yaptı

Hazır giyim sektörünün küresel markalarından İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara, Filistinlilerin incitici bulduğu reklam kampanyasını boykot çağrılarının ardından durdurdu.

Zara, Filistin’e destek verenlerin tepkisini çekti

Zara’nın “The Jacket” adıyla 7 Aralık’ta sunduğu yeni koleksiyonunun reklamında kullandığı figürler, İsrail’in Gazze’ye yönelik ayrım gözetmeyen yoğun saldırıları sürerken Filistin’e destek veren aktivistlerinden büyük tepki aldı.

Zara reklamındaki manken kefene benzetildi

Reklamda kullanılan vitrin mankenlerine sarılan kefeni andıran bezleri, tabutu andıran tahta modelleri ve yıkık duvarları, iki aydan fazla süredir İsrail’in bombardımanı altında kalan ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze’deki ortama benzetildiğini savunan aktivistler, firmayı boykot kampanyası başlattı.

Zara: Kampanya temmuz ayında hazırlandı

Özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Zara‘dan yapılan yazılı açıklamada, reklamın temmuzda hazırlandığını, fotoğrafların eylülde çekildiğini belitti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ne yazık ki bazı müşteriler artık kaldırılan bu görsellerden rahatsız oldu ve bu görsellerde, oluşturulduklarında amaçlanandan çok uzak bir şey gördü. Zara, bu yanlış anlaşılmadan dolayı üzgün olduğunu belirtiyor ve herkese olan derin saygımızı bir kez daha teyit ediyor.”

Reklamda kullanılan beş fotoğraf yayından kaldırıldı.

Diğer yandan Zara’yı bünyesinde bulunduran İnditex grubu geçtiğimiz yıllarda da farklı nedenlerle sert eleştirilerle karşılaşmıştı.

İnditex’in İsrail’deki 84 franchise mağazasının sahibi olan Joey Schwebel’in İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü partisi lideri Itamar Ben Gvir’i desteklemesinden dolayı geçen yıl Filistin yanlıları tarafından İnditex markalarına boykot çağrıları yapılmıştı.

Zara kimin? Zara hangi ülkenin?

Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya’da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200’ün üzerinde mağazası vardır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. Inditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markaları da yer almaktadır.

Zara’nın tepki çeken reklam kampanyası

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