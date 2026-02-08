Zelenski’den sert mesaj: Rusya savaşı bitirmeye hazır değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ülkesine yönelik son geniş çaplı saldırılarının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Zelenski, hem cephe hattındaki gelişmelerin hem de altyapıyı hedef alan saldırıların, Rusya’nın savaşı bitirme niyetinde olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Zelenski: Enerji altyapısı hedef alındı

Zelenski, Rusya’nın dün sabah Ukrayna’ya yaklaşık 40 füze ve 400’den fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıların özellikle enerji tesislerini hedef aldığını vurgulayan Zelenski, “Maalesef enerji tesislerinde önemli hasar meydana geldi ve bu durum neredeyse tüm ülkenin enerji durumunu etkiledi. Önemli elektrik kesintileri meydana geldi” ifadelerini kullandı.

“Rusya savaşı bitirmeye hazır değil”

Açıklamasında Rusya’nın tutumuna da değinen Zelenski, savaşın kısa vadede sona ermesine yönelik bir işaret görmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor. Rusya, hem cephe açısından hem de bu tür büyük çaplı saldırılarla Ukrayna’nın adeta yıkımı politikasını sürdürüyor.”