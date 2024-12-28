Zelenskiy: Kuzey Koreliler Avrupa’da ölmemeli, Çin baskı yapmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Kuzey Koreli askerleri çatışma bölgelerine sürdüğünü ve bu askerlerin ağır kayıplar verdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy, Kursk bölgesindeki çatışmalarda Kuzey Koreli askerlerin kritik rol oynadığını ancak Rus ordusunun bu askerleri korumak için hiçbir önlem almadığını ifade etti.

“Kuzey Koreli askerlerin hayatta kalmasıyla ilgilenmedikleri açık. Hatta, bizim tarafımızdan esir alınmamaları için infaz edildiklerine dair bilgiler var” diyen Zelenskiy, bazı Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna birlikleri tarafından esir alındığını ancak ağır yaralı olmaları nedeniyle kurtarılamadığını da sözlerine ekledi.

Zelenskiy Çin’e çağrı

Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin Avrupa’da hayatını kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak, bölge ülkelerine ve özellikle Çin’e çağrıda bulundu. “Çin, savaşın uzamaması gerektiği yönündeki açıklamalarında samimiyse Pyongyang’a gerekli baskıyı yapmalıdır” ifadelerini kullanan Zelenskiy, Kuzey Kore’nin komşularının bu konuda etkili olabileceğini belirtti.

“Diktatörlüklerin çılgınlığı”

Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin durumunu, diktatörlüklerin insan hayatını hiçe sayan politikalarının bir örneği olarak nitelendirdi. Rusya’nın, Kuzey Koreli askerleri yeterli donanım ve koruma olmaksızın cepheye sürdüğünü söyleyerek, “Bu, diktatörlüklerin ne denli çılgın olabileceğinin göstergelerinden biridir” dedi.

Savaşın seyri ve uluslararası baskı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Zelenskiy’nin Çin’e yönelik çağrısı, uluslararası diplomasi için yeni bir gündem oluşturdu. Çin’in bu duruma nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.



Kuzey Kore‘nin Rusya’ya destek için gönderdiği askerlerden biri Ukrayna güçleri tarafından esir alındı. Güney Kore istihbaratı, esir askerin aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Kuzey Kore’nin savaşta 3.000’den fazla kayıp verdiği iddia ediliyor.

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