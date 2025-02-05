Zelenskiy: Barış için Putin ile masaya oturmaya hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile üç yıla yaklaşan savaşını sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan müzakereye hazır olduğunu açıkladı. İngiliz gazeteci Piers Morgan’a verdiği röportajda Zelenskiy, Ukrayna halkının barışa kavuşması için böyle bir adım atabileceğini belirterek, “Eğer bu, Ukrayna vatandaşlarına barışı getirecek ve insanlarımızı kaybetmeyeceğimiz tek yolsa, kesinlikle bu yolu tercih ederiz” dedi.

Putin, Zelenskiy ile doğrudan görüşmeyi reddetti

Zelenskiy’nin açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü yılına yaklaşırken ve ABD’de Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesiyle barış görüşmeleri beklentilerinin arttığı bir dönemde geldi. Ancak, geçtiğimiz hafta Putin, Ukrayna ile müzakere edebileceğini ancak Zelenskiy ile doğrudan görüşmeyeceğini duyurmuştu.

Zelenskiy, olası görüşmelerin dört taraflı olacağını ifade etti ancak katılımcılar hakkında ayrıntı vermedi. Gazeteci Morgan ise müzakerelerin Ukrayna, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD arasında gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Savaşta son durum

Ukrayna lideri, müttefik ülkelerin sağladığı askeri desteğin Rusya’yı tamamen Ukrayna topraklarından çıkarmak için yetersiz kaldığını itiraf etti. Zelenskiy, işgal altındaki bazı bölgeleri geri alma ihtimalinin düşük olduğunu kabul ederek, “Ne yazık ki ortaklarımızın sağladığı destek, Putin’i tamamen topraklarımızdan çıkarmaya yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO üyeliğini savaşın sona ermesi ve uzun vadeli güvenlik garantileri sağlanması için en uygun yol olarak görmeye devam ettiğini yineledi. Ancak Avrupa Birliği ve Ukrayna, Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının Kiev üzerinde Moskova lehine baskıyı artırabileceğinden endişe ediyor.



National Türk öneriyor: Lapland Turu: Kuzey Işıkları ve Eşsiz Doğa Deneyimleriyle Rüya Gibi Bir Tatil