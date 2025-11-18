Zelenskiy, Türkiye’ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşın sona erdirilmesi hedefiyle yürütülen diplomasi trafiğinin hızlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, yarın Türkiye’de görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirterek müzakere sürecinin daha yoğun bir aşamaya taşınması için hazırlık yapıldığını ifade etti.

Zelenskiy’den İspanya açıklaması

Zelenskiy, bugün İspanya’da temaslarda bulunacağını aktararak, burada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşeceğini bildirdi. Açıklamasında, “İspanya Başbakanı Sanchez ile yapılacak görüşmenin bize daha fazla güç verecek anlaşmalar getirmesini sağlamak için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de müzakere hazırlığı

Devam eden paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler için hazırlık yapıldığına dikkat çeken Zelenskiy, “Yarın Türkiye’de görüşmeler var. Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz ve müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz. Savaşın sonunu tüm gücümüzle yaklaştırmak Ukrayna’nın birinci önceliğidir.” dedi.

Esir takası vurgusu

Zelenskiy, yürütülen çalışmalar kapsamında değişim ve esir takası sürecinin yeniden başlatılması için de adımların sürdüğünü belirtti.

