Dünyanın bir milyar dolar kazanan ilk futbolcusu!

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo’nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.
35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather’dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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