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Durumunun ağır olduğu idida edilmişti! Sevindirici haber geldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.
Hastalık sürecinde hakkında birçok olumsuz haber de çıkan Rüştü Reçber hastalığı atlattı. 46 yaşındaki eski kalecinin hastaneden taburcu olduğu ve evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.
Rüştü Reçber 10 gündür hastanede tedavi görüyordu.
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