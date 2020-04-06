Durumunun ağır olduğu idida edilmişti! Sevindirici haber geldi

Hastalık sürecinde hakkında birçok olumsuz haber de çıkan Rüştü Reçber hastalığı atlattı. 46 yaşındaki eski kalecinin hastaneden taburcu olduğu ve evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.

Rüştü Reçber 10 gündür hastanede tedavi görüyordu.